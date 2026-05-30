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Selección Chilena

Francisco Salinas es baja en la Selección por culpa de patada que negaron en Nacional

Pese a que en Uruguay afirmaron que fue una falta limpia, el defensor de Coquimbo sufrió consecuencias que hoy lo sacan de la gira por Europa.

Por Alfonso Zúñiga

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Por esta brutalidad de patada, Francisco Salinas quedó afuera de la Selección.
© CapturaPor esta brutalidad de patada, Francisco Salinas quedó afuera de la Selección.

La Selección Chilena sufre una nueva baja con miras a los partidos amistosos que jugará en Europa ante Portugal y Congo. Se trata del defensor Francisco Salinas, tras una criminal patada que le pegaron en el duelo de Coquimbo Unido ante Nacional por Copa Libertadores.

Por más que en Uruguay juraron que la absurda infracción de Tomás Viera fue “sólo pelota”, el parte médico de La Roja los deja demasiado expuestos: “El jugador sufrió en el último partido de su institución un esguince de tobillo derecho por traumatismo directo“.

A raíz de esta situación, en la Selección comunicaron que Salinas no estará disponible para los amistosos en el Viejo Continente, y su lugar en la nómina lo ocupará Fabián Hormazábal, que sufrió una molestia muscular en la última práctica en Universidad de Chile.

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¿Cuántas bajas suma la Selección Chilena?

La marginación del Coreano no es la única que sufre el equipo de Nicolás Córdova para sus próximos duelos. En la previa a la convocatoria, se sabía que Ben Brereton y Marcelino Núñez no estaban en consideración por lesión.

A ellos se suma la marginación por “motivos personales” tanto del volante Erick Pulgar como del defensor Matías Pérez, y ahora se suma la lesión de Salinas. Sólo estos dos últimos jugadores fueron reemplazados en la nómina de la Selección.

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Mientras Ignacio Saavedra tomó el lugar del valor de Lecce, por ahora es Hormazábal quien ocupa la plaza del hombre de Coquimbo. Aunque no se extrañen si en las próximas horas aparecen nuevos convocados.

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En un nuevo partido amistoso internacional, Chile visitará a Portugal en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, este sábado 6 de junio desde las 13:45 horas.

En síntesis

  • Francisco Salinas quedó fuera de la gira europea tras sufrir un fuerte esguince de tobillo en la Libertadores.
  • Fabián Hormazábal ocupará su lugar en la nómina de Nicolás Córdova para los duelos ante Portugal y Congo.
  • El lateral se suma a las múltiples bajas de la Selección, que incluyen a Brereton, Núñez, Pulgar y Pérez.
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