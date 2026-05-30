El volante chileno aparece entre los jugadores que podrían dejar Vélez Sarsfield tras la temprana eliminación del equipo en el Torneo Apertura 2026 y los albos suenan como posibles interesados.

El mercado de fichajes está próximo a abrir y, junto con ello, comienzan a surgir los primeros nombres que podrían reforzar a Colo Colo. Uno de los jugadores que vuelve a aparecer en la órbita alba es Diego Valdés, sobre cuyo futuro se refirieron desde Vélez Sarsfield con un mensaje contundente.

Actualmente, el mediocampista defiende los colores de Vélez en el fútbol argentino, club que atraviesa un complejo momento tras quedar eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura 2026, cayendo como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Debido a este escenario, la dirigencia analiza una profunda renovación del plantel, y Valdés figura entre los futbolistas que podrían dejar la institución y sumarse a Colo Colo como posible reemplazo de Claudio Aquino.

¿Se acerca Diego Valdés a Colo Colo?

ADN Deportes conversó con el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, sobre la realidad de las supuestas consultas de Colo Colo por el fichaje del jugador chileno. “Se está hablando, pero con la gente de Vélez no hay nada oficial”.

Agregando que hasta el momento son solo rumores, pero en la misma línea no descarta estar abiertos a escuchar ofertas por el jugador.

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El presente de Valdés en Vélez

Durante esta temporada, el defensor chileno ha disputado 13 partidos con el conjunto argentino, aunque también se perdió tres encuentros debido a un desgarro muscular.

La situación no es nueva para el jugador, ya que en 2025 también estuvo ausente en varios compromisos producto de problemas musculares que afectaron su continuidad.

En síntesis:

El jugador chileno Diego Valdés podría dejar Vélez Sarsfield para reforzar a Colo Colo.

El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, afirmó que no hay ofertas oficiales por Valdés.

Durante esta temporada, el futbolista ha disputado 13 partidos con el club argentino.

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