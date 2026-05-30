El canal que transmitirá la gran final del máximo torneo europeo este sábado entre los Gunners y el conjunto parisino.

Este sábado se disputará uno de los partidos más esperados de la temporada, cuando PSG y Arsenal se enfrenten en la gran final de la UEFA Champions League que tendrá lugar en Budapest.

Los “Gunners”,finalistas en 2006, buscarán conquistar por primera vez el máximo torneo de clubes de Europa y convertirse en el vigésimo quinto equipo en levantar el prestigioso trofeo.

En la vereda opuesta, el conjunto parisino intentará defender con éxito la corona obtenida la temporada pasada y transformarse en el segundo club de la era Champions League en revalidar el título, una hazaña que solo ha conseguido el Real Madrid tras sus consagraciones consecutivas entre 2016 y 2018.

¿Dónde ver la final de la Champions?

El Arsenal de Mikel Arteta y el PSG de Luis Enrique se miden este sábado 30 de mayo a las 12:00 horas (Chile) en la gran final la cual tendrá transmisión en directo a través de la señal de ESPN y Disney+ en su plan premium.

Revisa la numeración de ESPN según tu cable operador

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 41 (HD)

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El cambio de horario de la final

La final de este año se disputará a las 18:00 horas HEC (Europa Centra), a diferencia de los años anteriores donde se jugaba a las 21:00 horas, esto debido a que la organización priorizó mejorar la experiencia para los asistentes, los equipos y las ciudades anfitriones, optimizando así la logística.

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En síntesis: