La banda originaria de Nevada dará el esperado vamos en el duelo del Paris Saint Germain y el Arsenal por la final de la Champions.

Este sábado se disputará uno de los encuentros más esperados de la temporada, cuando PSG y Arsenal se enfrenten en la gran final de Champions League en Budapest. Como ya es tradición, la música también tendrá un papel protagónico en la jornada, y esta vez serán The Killers los encargados de encabezar el espectáculo del Kick Off previo al partido.

En la cancha, los “Gunners” buscarán hacer historia y conquistar por primera vez el máximo torneo de clubes de Europa, luego de haber sido subcampeones en 2006. Por su parte, el conjunto parisino intentará defender con éxito el título obtenido la temporada pasada y sumar una nueva corona continental a sus vitrinas.

¿Dónde y a que hora ver The Killers en la final de la Champions?

El partido está programado para este sábado 30 de mayo las 12:00 horas (Chile) donde la banda liderada por Brandon Flowers dará el esperado kickoff de Pepsi a las 11:45 aproximadamente. La transmisión estará disponible a través de la señal de ESPN y Disney+ en su plan premium.

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The Killers en la Champions

El cuarteto, detrás de éxitos como “Mr. Brightside” y “Somebody told me”, se encuentra estrenando su octavo álbum de estudio y no ocultaron su alegría por actuar en el esperado duelo.

(Photo by Karl Walter/Getty Images)

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“Cuando nos propusieron actuar en el Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League, patrocinado por Pepsi, aceptamos sin dudarlo. Hay escenarios que hablan por sí solos. Es un honor para nosotros rendir homenaje a estos increíbles equipos y jugadores en lo que, sin duda, será un partido épico”, señaló la banda en un comunicado.