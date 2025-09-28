Este sábado comenzó la esperada nueva edición del Mundial de Fútbol Sub-20 que se desarrolla en Chile, donde la cantante chilena Shirel fue la encargada de interpretar la canción oficial del certamen, “El alma en la cancha (olé olé olé)”.

La artista alcanzó la fama el 2016 tras su paso por The Voice Chile y, desde entonces, ha consolidado una exitosa carrera con canciones como Faroles, Romper Platos y Rara, su sencillo más reciente.

Además, ha colaborado con reconocidas figuras de la música, entre ellos el productor Cristián Heyne y se ha presentado en importantes escenarios, entre ellos Lollapalooza Chile.

Shirel es la voz de la canción oficial del Mundial Sub-20

En conversación con Redgol, la artista señaló que ser parte del gran evento deportivo como la voz de la canción oficial ha sido muy importante. “Es, creo que la oportunidad más especial e inesperada de mi carrera. Me siento súper agradecida de ser parte como chilena, como mujer, de este Mundial que se hace en Chile después de muchísimo tiempo”.

ver también Video: figura de Japón y rival de Chile Sub 20 le da una clase a Altamirano de cómo celebrar en modo animé

Agregando que “el Mundial Sub20 celebra un poco el potencial y como artista emergente en un momento tan especial de mi carrera, conecto mucho con eso. Así que nada, alegría, orgullo, honor y gratitud“, expresó la artista que recientemente recibió una nominación al Grammy Latino.

Shirel se presentó en el Mundial Sub-20/Photosport

Publicidad

Publicidad

Sobre como fue escribir una canción para un universo con el deporte, que con la música comparten una pasión similar. “Pasa algo muy mágico cuando la gente se concentra toda como en una única cosa, y creo que en donde ocurre eso es en el estadio de fútbol y en los conciertos, y quise tratar de capturar esa energía tan especial, tan potente y de celebración que se da cuando estamos todos como conectados con lo mismo”.

Añadiendo que “tratar de hacer una canción que sea una banda sonora ad hoc para un momento tan importante, tan bonito, de tanta unión como el deporte trae”.

La artista estuvo presente en la inauguración del Mundial Sub-20/Photosport

Publicidad

Publicidad

La artista chilena recibió recientemente una nominación al Latin Grammy a Mejor Canción de Rock junto a Renee como compositora en “La Torre”.

Acerca del reconocimiento, señaló. “Fue heavy. Además, era 18 de septiembre, yo estaba con mis amigos celebrando el 18 de septiembre y me llega esta noticia. ¿Qué te puedo decir? Surreal, agradecida profundamente”.

“Fui nominada por una canción que compuse junto a otro artista para su proyecto, así que agradecidísima. De toda la gente que confía en mí, que me da la oportunidad de hacer lo que hago y como que siento que es muy bonito ver como cuando uno hace las cosas con tanto amor, con tanto cariño y con tanta dedicación, el universo te lo devuelve”.

Publicidad

Publicidad

Añadiendo que “Así que súper súper agradecida y nada expectante y con mucha ilusión de lo que viene en el futuro”.