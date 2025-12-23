Comenzó una nueva edición de la Copa Africana de Naciones 2025, último torneo de selecciones que se juega antes del Mundial de 2026.
El certamen arranca este domingo 21 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 18 de enero de 2026, con Marruecos como el país anfitrión y que contará con la participación, entre otras, de Egipto, Nigeria, Senegal, Camerún y Costa de Marfil, entre otros.
Agenda de partidos Copa Africana de Naciones 2025
En las últimas horas, se confirmó que algunos partidos de la fase de grupos y todas las rondas de eliminación directa de la Copa Africana de Naciones 2025 estarán disponibles en vivo a través de las diferentes señales de Claro Sports.
Es decir, sitio web, plataformas digitales y canales especializados, con alcance para los 16 países de Latinoamérica, excepto Colombia (Transmite Win sport).
Claro Sports: 169 (SD) – 469 (HD)
Partidos hoy
Martes 23 de diciembre de 2025
- R. D. del Congo vs Benín | 09:30 horas | Estadio El Barid, Rabat
- Senegal vs Botswana | 12:00 horas | Estadio Ibn Batouta, Tánger
- Nigeria vs Tanzania | 14:30 horas | Complejo Deportivo de Fez, Fez
- Túnez vs Uganda | 17:00 horas | Estadio Olímpico de Rabat, Rabat
Miércoles 24 de diciembre de 2025
- Burkina Faso vs Guinea Ecuatorial | 09:30 horas | Estadio Mohamed V, Casablanca
- Argelia vs Sudán | 12:00 horas | Estadio Príncipe Moulay Al Hassan, Rabat
- Costa de Marfil vs Mozambique | 14:30 horas | Estadio de Marrakech, Marrakech
- Camerún vs Gabón | 17:00 horas | Gran Estadio de Agadir, Agadir
Viernes 26 de diciembre de 2025
- Angola vs Zimbabwe | 09:30 horas | Estadio de Marrakech, Marrakech
- Egipto vs Sudáfrica | 12:00 horas | Gran Estadio de Agadir, Agadir
- Zambia vs Comoras | 14:30 horas | Estadio Mohamed V, Casablanca
- Marruecos vs Malí | 17:00 horas | Estadio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat
Sábado 27 de diciembre de 2025
- Benín vs Botswana | 09:30 horas | Estadio Olímpico de Rabat, Rabat
- Senegal vs R. D. del Congo | 12:00 horas | Estadio Ibn Batouta, Tánger
- Uganda vs Tanzania | 14:30 horas | Estadio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat
- Nigeria vs Túnez | 17:00 horas | Complejo Deportivo de Fez, Fez
Domingo 28 de diciembre de 2025
- Gabón vs Mozambique | 09:30 horas | Gran Estadio de Agadir, Agadir
- Guinea Ecuatorial vs Sudán | 12:00 horas | Estadio Mohamed V, Casablanca
- Argelia vs Burkina Faso | 14:30 horas | Estadio Príncipe Moulay Al Hassan, Rabat
- Costa de Marfil vs Camerún | 17:00 horas | Estadio de Marrakech, Marrakech
Lunes 29 de diciembre de 2025
- Angola vs Egipto | 13:00 horas | Gran Estadio de Agadir, Agadir
- Zimbabwe vs Sudáfrica | 13:00 horas | Estadio de Marrakech, Marrakech
- Comoras vs Malí | 16:00 horas | Estadio Mohamed V, Casablanca
- Zambia vs Marruecos | 16:00 horas | Estadio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat
Martes 30 de diciembre de 2025
- Tanzania vs Túnez | 13:00 horas | Estadio Olímpico de Rabat, Rabat
- Uganda vs Nigeria | 13:00 horas | Complejo Deportivo de Fez, Fez
- Benín vs Senegal | 16:00 horas | Estadio Ibn Batouta, Tánger
- Botswana vs R. D. del Congo | 16:00 horas | Estadio El Barid, Rabat
Miércoles 31 de diciembre de 2025
- Guinea Ecuatorial vs Argelia | 13:00 horas | Estadio Príncipe Moulay Al Hassan, Rabat
- Sudán vs Burkina Faso | 13:00 horas | Estadio Mohamed V, Casablanca
- Gabón vs Costa de Marfil | 16:00 horas | Estadio de Marrakech, Marrakech
- Mozambique vs Camerún | 16:00 horas | Gran Estadio de Agadir, Agadir