Arturo Vidal reiteró que no se ausentará de Colo Colo por su rol en la selección chilena para la Kings League World Nations 2026, como capitán de La Roja junto a Shelao, en la competencia creada hace ya unos años por Ibai Llanos y Gerard Piqué.

La actividad reunirá esta vez a las 20 mejores selecciones de streamers en Brasil 2026, con Chile integrando el Grupo A junto a Marruecos, Colombia y Países Bajos. El inicio de la Kings League World Nations 2026 está fijado para el 3 de enero, mismo día que el Cacique comienza la pretemporada.

En conversación con Canal 13, el Rey Arturo explicó que su participación será “de momento a la distancia, porque seguramente voy a estar en la pretemporada con Colo Colo, no sé si tendré uno o dos días libres para viajar, pero voy a motivar a los jugadores desde acá. Tratando de apoyar y que nos vaya bien”.

Vidal y la Kings League: “Lo hacen los mejores, pero la gente no lo entiende”

“Lo hacen los mejores del mundo, que juegan en los mejores equipos del mundo. Son dos mundos diferentes y uno puede hacer hasta tres cosas a la vez, eso a veces la gente no lo entiende, pero es entretenido”, agregó Vidal.

Vidal reitera que no se ausentará de Colo Colo por la Kings League.

Complementa que “a veces hay que salirse un poco de lo habitual, de estar siempre concentrado. También te puedes divertir y hacer las cosas bien. Me han invitado a jugar en España, Piqué me ha invitado varias veces y no he podido porque estoy jugando en Colo Colo, o cuando estaba en Flamengo, pero uno nunca sabe qué puede pasar”.

Publicidad

Publicidad

“Sería entretenido jugar en la Kings League, es muy exigente, no es tan fácil. Si te toca uno contra uno contra alguien rápido te cuesta más. Está James, Lewandowski, hay varios que se metieron porque está creciendo mucho”, añadió Vidal.

Arturo Vidal sentenció que “no la he jugado yo. Es difícil entenderlo, pero es entretenido porque es diferente al fútbol, siempre aparecen cosas nuevas. Aparece un dado y tiene que ir hasta el presidente a patear. Tiene cosas llamativas”.