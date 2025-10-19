Arturo Vidal habló de todo post derrota de Colo Colo ante Coquimbo, dejando en claro que hay que mejorar mucho si el equipo quiere ir a Copa Sudamericana. Además, le mandó un mensaje a los piratas.

“Un partido difícil contra un equipo que, por algo está primero, lo ha hecho espectacular este año, creo que se merece en el puesto que están, y ojalá puedan ser campeones”, explicó.

Pese a eso, el King lamentó la mala suerte de los albos, ya que según él merecieron mejor suerte. Al respecto, afirmó que “el primer tiempo fuimos súper superior a ellos, jugamos a lo que queríamos. No entró la pelota y para ganar hay que meter los goles”.

La polémica copa de Vidal y el mensaje a Colo Colo

Días atrás, Aníbal Mosa le cantó clarito a Vidal que no tenía nada que hacer en la Kings League, el novedoso torneo de enero de 2026 al que fue invitado junto a figuras mundiales del fútbol. Por eso, el jugador respondió.

Vidal fue reemplazado en el partido ante Coquimbo /Photosport

“Ese proyecto me gusta mucho, es algo lindo, están varios jugadores importantes, leyendas. Está Lewandowski del Barcelona, está el inglés que está en la Juventus, está James, que es el jugador más importante que tiene Colombia”, partió diciendo.

Fue ahí que el King golpeó la mesa por los dardos de hinchas y la propia dirigencia alba. Al respecto, aclaró que “mi participación va a ser de acá, nunca mi intención es a ir allá, si es que tengo libre o si tengo algún momento para poder viajar iré a Brasil”.

“Capaz que lo tendré que hacer en vivo en mi momento libre, pero jamás voy a salir de acá, de Chile o de algún entrenamiento de Colo Colo. Colo Colo es lo más importante”, cerró.