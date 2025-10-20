Antes de que Blanco y Negro contratara como entrenador de Colo Colo a Fernando Ortiz, estuvo a punto de volver a fichar a Gustavo Quinteros, quien desechó la opción.

El argentino nacionalizado boliviano tuvo conversaciones formales con Aníbal Mosa y compañía, sin embargo, descartó la idea de volver al estadio Monumental.

Quinteros priorizó una oferta de su país natal y así fue, porque tras ello lo vinieron a buscar de Independiente de Avellaneda, donde vive un verdadero calvario.

Quinteros sufre por la nefasta racha de Independiente

Gustavo Quinteros lo pasa simplemente de lo peor en Argentina, ya que el Rojo pasa por una de las crisis deportivas e institucionales más profundas de su historia, con números parecidos a los que lo llevaron al descenso en 2012.

Independiente acumula el patético registro de 15 partidos seguidos sin ganar, donde cuatro de ellos fueron con el ex DT de Colo Colo a cargo, quien suma dos empates y dos derrotas, la última ante el modesto San Martín de San Juan por 1-0.

El argentino nacionalizado boliviano lo pasa terrible y así lo dejó en claro tras la nueva derrota del equipo de Avellaneda: “estoy en deuda con la gente y los jugadores también“, dijo el ex albo.

“Todo cuesta el doble con la cantidad de partidos que llevamos sin ganar. No merecíamos perder, no vi un rival que nos haya superado, pero fallamos en muchas situaciones claras. Esto pasa más que nada por lo mental”, agregó.

El próximo partido de Independiente será ante Platense, donde intentará sumar una esquiva victoria por la Liga Argentina.

