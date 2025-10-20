Arturo Vidal quiere llevarse a Colo Colo a la estrella de Coquimbo Unido: “Es un jugador…”

Colo Colo es incapaz de sumar una seguidilla de triunfos y volvió a perder, ahora ante el sólido líder Coquimbo Unido y se complica aún más su objetivo de clasificar al menos a la Copa Sudamericana.

Los albos fueron al estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde los Piratas mostraron toda su categoría y se impusieron por 1-0 gracias al tanto del defensor Bruno Cabrera.

Uno de los titulares en los albos fue Arturo Vidal, quien jugó un bajo partido y tuvo que ser reemplazado en el complemento, ya que estaba al borde de la expulsión.

ver también Vicente Pizarro hace dura crítica tras caída de Colo Colo: “Hay que agachar la cabeza y…”

Arturo Vidal aprueba la llegada de Matías Palavecino a Colo Colo

El King Vidal tuvo muchos problemas para marcar al 10 de Coquimbo, Matías Palavecino, quien provocó que el ex Bayern Múnich se ganara amarilla y tuviera que ser sustituido.

Vidal habló tras el partido sobre el volante creativo argentino, a quien le gustaría ver en 2026 con la camiseta de Colo Colo.

“Si se da la oportunidad, bueno, es un jugador importante, un jugador que lo ha hecho espectacular este año, de verdad tiene mucha calidad“, dijo Vidal sobre el coquimbano.

Publicidad

Publicidad

“Me alegro por él, es un muchacho que se ve humilde, muy concentrado y a la hora de hablar con él, me alegra, trabaja mucho y es una persona que vive aprendiendo”, agregó.

Arturo Vidal sufrió por el nivel de Matías Palavecino. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Por último, contó que conversaron mucho en la cancha y confirmó algo que fue evidente, que le costó mucho tomar su marca.

Publicidad

Publicidad

“Me habló mucho en el partido, fue difícil marcarlo, se mueve mucho en el campo de juego y por algo Coquimbo está primero, por tener un jugador como ese”, cerró.

ver también El jugador que más extrañó Colo Colo ante Coquimbo Unido: “Si no está Correa nadie hace goles”

¿Cuándo y a qué juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se jugará este lunes 27 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Nacional.