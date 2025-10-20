Es tendencia:
Arturo Vidal quiere llevarse a Colo Colo a la estrella de Coquimbo Unido: “Es un jugador…”

El King habló tras la nueva derrota del Cacique y destacó al mejor jugador de los Piratas, a quien quiere en el Monumental.

Por Carlos Silva Rojas

Arturo Vidal analizó la nueva derrota de Colo Colo.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTArturo Vidal analizó la nueva derrota de Colo Colo.

Colo Colo es incapaz de sumar una seguidilla de triunfos y volvió a perder, ahora ante el sólido líder Coquimbo Unido y se complica aún más su objetivo de clasificar al menos a la Copa Sudamericana.

Los albos fueron al estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde los Piratas mostraron toda su categoría y se impusieron por 1-0 gracias al tanto del defensor Bruno Cabrera.

Uno de los titulares en los albos fue Arturo Vidal, quien jugó un bajo partido y tuvo que ser reemplazado en el complemento, ya que estaba al borde de la expulsión.

Arturo Vidal aprueba la llegada de Matías Palavecino a Colo Colo

El King Vidal tuvo muchos problemas para marcar al 10 de Coquimbo, Matías Palavecino, quien provocó que el ex Bayern Múnich se ganara amarilla y tuviera que ser sustituido.

Vidal habló tras el partido sobre el volante creativo argentino, a quien le gustaría ver en 2026 con la camiseta de Colo Colo.

“Si se da la oportunidad, bueno, es un jugador importante, un jugador que lo ha hecho espectacular este año, de verdad tiene mucha calidad“, dijo Vidal sobre el coquimbano.

“Me alegro por él, es un muchacho que se ve humilde, muy concentrado y a la hora de hablar con él, me alegra, trabaja mucho y es una persona que vive aprendiendo”, agregó.

Arturo Vidal sufrió por el nivel de Matías Palavecino. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Arturo Vidal sufrió por el nivel de Matías Palavecino. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Por último, contó que conversaron mucho en la cancha y confirmó algo que fue evidente, que le costó mucho tomar su marca.

“Me habló mucho en el partido, fue difícil marcarlo, se mueve mucho en el campo de juego y por algo Coquimbo está primero, por tener un jugador como ese”, cerró.

¿Cuándo y a qué juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se jugará este lunes 27 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Nacional.

