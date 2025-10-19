La derrota de Colo Colo por 1-0 en su visita a Coquimbo Unido, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025, vuelve a desnudar grandes falencias que tiene el plantel del técnico Fernando Ortiz.

Las pocas llegadas a la portería de Diego Sánchez demostraron la falta de categoría en la delantera del Cacique, la que, por ahora, la tienen fuera de la clasificación a las copas internacionales.

Una situación que miran con mucho preocupación históricos del fútbol chileno, como Alejandro Hisis, quien en conversación con Redgol muestra claramente lo que pasa en los albos y puso sobre la mesa el nombre que más extrañaron en el norte: Javier Correa.

“No hay un referente y hacen todo mal. Dominó con la posesión de balón pero no sirve de nada si no creas situaciones de gol”, destacó.

Javier Correa fue baja en Colo Colo ante Coquimbo Unido. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

La lesión de Correa marca a Colo Colo

Javier Correa quedó fuera del partido de Colo Colo ante Coquimbo Unido por problemas físicos, donde asegura que no hay nadie que lo reemplace con sus mimas condiciones.

“Si no está Correa nadie hace un gol, está Salomón Rodríguez pero tampoco. La elección de los extranjeros fue mala, Aquino fue buena carta por lo que hizo en Vélez pero muy mal acá, no ha demostrado lo que mostró allá”, explicó Hisis.

En esa misma línea, asegura que los llamado a ponerse el equipo al hombro en los albos no funcionan y que, incluso Lucas Cepeda, se extravió en la visita a los piratas.

“No supieron salir del momento ,se metieron en un hoyo, hasta Cepeda estuvo bajo porque era diferente y solo inventaba jugadas, hoy no fue importante”, detalló.

