La derrota de Colo Colo por 1-0 a Coquimbo Unido es un duro golpe a la paupérrima campaña de la Liga de Primera 2025 que ha tenido el cuadro albo, la que, incluso, la tiene fuera de la zona de copas internacionales en la tabla de posiciones.

Por lo mismo, las críticas ahora apuntan al entrenador Fernando Ortiz, quien no le está encontrando una respuesta al plantel de los albos, lejos de los grandes objetivos que siempre pelean.

En ese sentido, la salida de Jorge Almirón, por el momento, no ha significado un cambio de rumbo para el plantel colocolino, donde se empieza a perder la paciencia.

Así lo hizo saber el histórico Gustavo De Luca, quien conversó con Redgol, donde apunta que está muy preocupado por la situación de Colo Colo, que puede terminar en una vergüenza.

Fernando Ortiz no logra levantar a Colo Colo en el torneo.

¿Qué pasa con Fernando Ortiz en Colo Colo?

El ex delantero de Colo Colo Gustavo De Luca observó la derrota de los albos ante Coquimbo Unido, el cuadro que nadie puede detener en la pelea por el título.

“Todavía tiene chances, está a cuatro puntos, pero Coquimbo hizo un trabajo perfecto. Estaba viendo el historial, Coquimbo le gana pocas a veces a Colo Colo, esta vez en un partido importantísimo sacó la ventaja y fue un partido consagratorio”, explicó.

En ese sentido, asegura que Colo Colo sigue sin un rumbo claro, donde ahora es el técnico Fernando Ortiz quien no logra encontrar cómo dar vuelta la situación, lo que puede marcar una temporada para la historia.

“Colo Colo era un partido para ganar y estar cerca de la clasificación. Faltando pocas fechas no lo ha logrado, el año de Colo Colo es terriblemente malo y si no clasifica es horrible. Si queda fuera de los ocho, no sé cuántas veces se ha dado. El cambio de técnico no le encuentra la solución, así que no sé qué se le espera en los próximos partidos pero se le ve mal”, finalizó.

