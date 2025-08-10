Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Campeón con Colo Colo le da en el suelo a Marcos Bolados: “Es un caso raro…”

No ha rendido y lleva varias temporadas en Colo Colo. La paciencia de algunos hinchas albos ya se agotó con Marcos Bolados.

Por Jose Arias

Marcos Bolados genera resistencias en Colo Colo.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTMarcos Bolados genera resistencias en Colo Colo.

Siempre existe un chivo expiatorio. Aunque se intente evitar, hay alguien sobre quién recaen, constantemente, las culpas en los equipos de fútbol. Esta situación es la que está viviendo Marcos Bolados en Colo Colo.

El delantero no solamente lleva varios años en el Cacique, sino que siempre se salva haciendo un buen cierre de temporada, para terminar renovando con el equipo de Macul.

No obstante, la paciencia se está perdiendo. Este domingo, en el duelo ante Everton de Viña del Mar, Marcos Bolados tomó una mala decisión, en una jugada trascendental, y terminó ganándose el odio del alboadicto.

Ex Colo Colo le da con todo: “Un delantero que no tiene gol”

RedGol siempre encuentra la manera de estar cerca de la noticia. En esta ocasión, Paulo Flores se contactó con Gustavo De Luca, ex delantero y campeón con Colo Colo en 1992. Su análisis del delantero criticado fue tajante.

Marcos Bolados es un caso raro en Colo Colo. Un delantero con poco gol, pero que se mantiene en el equipo. Más encima, se ha mantenido por unos buenos años“, enfatizó el ex albo.

“No sabe a qué tomar mano Amirón y pone a Bolados. Colo Colo contrató a futbolistas que no le han rendido, entonces está todo mal. No saca muchos jugadores de las inferiores, no acierta en las contrataciones y no le sale nada“, cerró el campeón de la Recopa Sudamericana en 1992.

Publicidad
Marcos Bolados ha colmado la paciencia del hincha albo | Photosport

Marcos Bolados ha colmado la paciencia del hincha albo | Photosport

¿Hasta cuándo tiene contrato Marcos Bolados en Colo Colo?

Queda Marcos Bolados para rato. El delantero del Cacique tiene contrato en Macul hasta el último día del 2026. Tiene, actualmente, 29 años.

Lee también
Soñaba con el Real Madrid, es el modelo albo y hoy lo odian
Colo Colo

Soñaba con el Real Madrid, es el modelo albo y hoy lo odian

La jugada de Bolados que dejó furiosos a los hinchas de Colo Colo
Colo Colo

La jugada de Bolados que dejó furiosos a los hinchas de Colo Colo

La "misión imposible" que tiene Colo Colo en la Liga de Primera
Colo Colo

La "misión imposible" que tiene Colo Colo en la Liga de Primera

Uno de los grandes refuerzos de este año lanza dura confesión
Campeonato Nacional

Uno de los grandes refuerzos de este año lanza dura confesión

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo