Siempre existe un chivo expiatorio. Aunque se intente evitar, hay alguien sobre quién recaen, constantemente, las culpas en los equipos de fútbol. Esta situación es la que está viviendo Marcos Bolados en Colo Colo.

El delantero no solamente lleva varios años en el Cacique, sino que siempre se salva haciendo un buen cierre de temporada, para terminar renovando con el equipo de Macul.

No obstante, la paciencia se está perdiendo. Este domingo, en el duelo ante Everton de Viña del Mar, Marcos Bolados tomó una mala decisión, en una jugada trascendental, y terminó ganándose el odio del alboadicto.

Ex Colo Colo le da con todo: “Un delantero que no tiene gol”

RedGol siempre encuentra la manera de estar cerca de la noticia. En esta ocasión, Paulo Flores se contactó con Gustavo De Luca, ex delantero y campeón con Colo Colo en 1992. Su análisis del delantero criticado fue tajante.

“Marcos Bolados es un caso raro en Colo Colo. Un delantero con poco gol, pero que se mantiene en el equipo. Más encima, se ha mantenido por unos buenos años“, enfatizó el ex albo.

“No sabe a qué tomar mano Amirón y pone a Bolados. Colo Colo contrató a futbolistas que no le han rendido, entonces está todo mal. No saca muchos jugadores de las inferiores, no acierta en las contrataciones y no le sale nada“, cerró el campeón de la Recopa Sudamericana en 1992.

Marcos Bolados ha colmado la paciencia del hincha albo | Photosport

¿Hasta cuándo tiene contrato Marcos Bolados en Colo Colo?

Queda Marcos Bolados para rato. El delantero del Cacique tiene contrato en Macul hasta el último día del 2026. Tiene, actualmente, 29 años.