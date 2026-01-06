Justo cuando la posibilidad de que Marcos Bolados saliera de Colo Colo comenzaba a tomar fuerza, el antofagastino recibió un golpe durísimo para su carrera. También es una pésima noticia para Fernando Ortiz, quien por el momento lo tenía en sus planes.

Así lo confirmó el periodista Cristián Alvarado en De Puntete. Todo ocurrió en pleno desarrollo de la pretemporada alba en las canchas del Sindicato de Futbolistas Profesionales. “Estamos en condiciones de confirmar la grave lesión que sufrió Marcos Bolados”, contó el popular Tomatao.

“Sufrió la rotura del igamento cruzado en su rodilla y tendrá que ser operado en las próximas horas de esta complicada lesión”, aseguró el periodista, quien cubre el devenir diario de los albos para ADN Deportes. Un infortunio para el ex jugador de Deportes Antofagasta, quien estuvo cedido en la Universidad Católica durante la campaña 2018.

Marcos Bolados le entregó una desafortunada novedad a los albos. (Andres Pina/Photosport)

De hecho, fue campeón en los Cruzados. Además de prepararse para la intervención quirúrgica, el extremo de 29 años tendrá que olvidarse de las chances de préstamo que aparecían en su horizonte en este mercado de fichajes para confeccionar el plantel de 2026.

“Tenía posibilidades ciertas de dejar Colo Colo y partir a préstamo. Tiene contrato vigente, se hablaba de O’Higgins, Audax Italiano, Palestino y Everton, pero lamentablemente le ocurrió esto. Serán al menos seis meses fuera de las canchas”, añadió el citado comunicador.

Colo Colo queda muy mermado en ataque tras la seria lesión de Marcos Bolados

La prolongada baja de Marcos Bolados es una mala noticia para Colo Colo si se tiene en cuenta el contexto del armado del plantel. Esta misma jornada, el martes 6 de enero, quedó confirmada la salida del uruguayo Salomón Rodríguez, quien salió a préstamo al Montevideo City Torque.

Marcos Bolados tendrá que pasar por el quirófano tras su corte de ligamento cruzado. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

También se había marchado Alexander Oroz, quien terminó su vínculo en los albos y fue oficializado como refuerzo en Deportes La Serena. A propósito de la región de Coquimbo, uno que regresó al Monumental desde el campeón fue Cristián Zavala.

Pero todo apunta a que las tratativas entre los aurinegros y el Cacique tendrán nuevamente a Zavala en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Así las cosas, Javier Correa parece quedarse solo como eje de ataque en el Cacique, donde parece no haber ninguna garantía ofensiva.

Es más, el “9” ya coqueteó con dos clubes argentinos durante esta ventana de traspasos. Pero por ahora sigue en Pedrero. Aunque en la carpeta de Blanco y Negro figura la opción de repatriar a Damián Pizarro, quien ni siquiera se presentó al club francés donde milita a préstamo desde el Udinese.

Así le fue a Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo terminó la Liga de Primera 2025 en el 8° lugar de la tabla de posiciones, fuera de todos los torneos internacionales de este año.

