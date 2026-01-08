Durante el mediodía fue presentado oficialmente Matías Palavecino como nuevo refuerzo de Universidad Católica. En la sala de conferencias del Claro Arena, el ex Coquimbo Unido afirmó que viene con los objetivos claros: “replicar el título de Coquimbo acá”.

En su segundo club en el fútbol chileno, Palavecino busca un trofeo nuevamente y tiene la opción de conseguirlo a la vuelta de la esquina, ya que la Supercopa empieza el 20 de enero.

Ahí los cruzados deberán medirse ante Huachipato y de ganar, jugaría la final ante Coquimbo Unido o Deportes Limache para consagrarse como el primer campeón del año.

Todos los desafíos del año de Palavecino en Católica

Considerando esta competencia, la UC jugará cinco torneos este 2026: Supercopa, Copa Chile, Copa de la Liga, Liga de Primera y Copa Libertadores. Por lo que Palavecino y compañía tendrán varios desafíos si quieren llevarse un trofeo.

Palavecino fue presentado como flamante refuerzo de la Católica

Ante esto, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, declaró que es un “privilegio” presentar a Matías Palavecino. Y cree que será un gran aporte tanto en el grupo como para el club en estos desafíos.

Publicidad

Publicidad

Palavecino llega al club de la precordillera como figura en el campeonato 2025, en el que fue campeón con el cuadro pirata. Hoy tiene el mismo desafío pero en distinto equipo. “Quiero dejar mi huella acá, daré lo mejor para quedar en la historia del club, sería algo muy lindo”, mencionó el argentino.

ver también El gran anhelo de Matías Palavecino tras firmar en Católica: “Ojalá pueda replicar…”

Mientras que el gerente deportivo, José María Buljubasich, mencionó: “No siempre nosotros podemos traer a los mejores jugadores del campeonato. En este caso lo hemos podido lograr”. Además de desearle un gran año con la camiseta de la franja.

Matías Palavecino y un cambio de aires en el fútbol chileno

Dentro de los objetivos del club que ve Matías Palavecino, mira con buenos ojos el hecho de debutar en Copa Libertadores: “Me va a tocar jugar Libertadores, no es menor, muy contento por eso. El grupo me recibió muy bien, es un grupo muy unido. Espero poder sumar desde donde me toque”.

Publicidad

Publicidad

En la misma línea del compañerismo, destacó a Fernando Zampedri, con quien compartió en Rosario Central hace unos años. “Era mucho más chico yo (en Rosario), hoy soy un jugador mucho más maduro. Espero poder ayudarlo a lograr los objetivos”.

El volante también aprovechó recordar su paso por Coquimbo: “Tocó despedirme de un club donde recibí mucho cariño, logramos cosas importantes. Fue una experiencia muy linda con Coquimbo, de lograr el primer título de la historia del club”.

Precisamente con la camiseta aurinegra fue uno de los mejores, ya que entre Liga de Primera y Copa Chile marcó 10 goles y entregó 15 asistencias.

Publicidad

Publicidad

Palavecino llega al club de la precordillera como figura en el campeonato 2025, en el que fue campeón con el cuadro pirata. Hoy tiene el mismo desafío pero en distinto equipo. “Quiero dejar mi huella acá, daré lo mejor para quedar en la historia del club, sería algo muy lindo”, mencionó el argentino.