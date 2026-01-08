Universidad Católica, por lo menos en cantidad, ha sido el equipo de los tres grandes que más se ha reforzado en este mercado de fichajes. Los cruzados ya firmaron a Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Bernardo Cerezo (Ñublense), Jimmy Martínez (Huachipato) y Justo Giani (Aldosivi, ARG).

Justamente el primero el primero de este listado tuvo su gran presentación en sociedad como flamante nuevo jugador de la UC. Tras un 2025 brillante, siendo la gran figura del campeón Coquimbo Unido, Palavecino ahora tendrá la oportunidad de brillar en un grande de nuestro balompié.

El argentino se mostró feliz con este nuevo desafío, asegurando que no le tomó mucho tiempo decidir llegar a la precordillera y que apunta a replicar todo lo bueno que hizo con los Piratas en la temporada pasada.

La voz de Palavecino en su presentación en Universidad Católica

El volante afirmó a los medios que “fue una decisión fácil, desde el primer llamado que tuve sentí el interés, me dieron la oportunidad de venir a conocer y yo también tenía el interés de venir. El llamado de todo el club me hizo sentir el interés y eso fue muy importante para tomar la decisión”.

“El hincha me ha tratado muy bien, me ha dado el cariño y le agradezco. Tenemos en pocos días más la Supercopa y no es menor poder quedar en la historia en dos partidos. Espero estar a la altura y dejar a Católica en lo más alto (…) Ojalá poder replicar el título de Coquimbo acá”, agregó.

Para cerrar, el argentino sostuvo que “es bueno tener jugadores de calidad, con el transcurso de los entrenamientos nos vamos a ir conociendo un poco más, vamos a saber la decisión del técnico. Va a ser un año con muchos partidos y esperamos que sea de buenos resultados”.

Los números de Matías Palavecino en Coquimbo Unido

El volante argentino de 27 años en la pasada temporada 2025 ha jugado un total de 38 compromisos, siendo 28 por la Liga de Primera y 10 por la Copa Chile. Anotó siete tantos y dio 14 asistencias en 3.330 minutos de acción.