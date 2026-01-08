Universidad Católica selló uno de sus principales objetivos el 2026 y clasificó a la próxima edición de Copa Libertadores. Tras esto, la Franja comienza a definir el plantel con el que competirán este 2026, donde revelan que tienen en el radar a jugador de Boca Juniors.

El equipo anunció a sus primeros 4 refuerzos: Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Matías Palavecino, pero no serían los únicos jugador que se sumen esta temporada a la escuadra de la precordillera.

El jugador de Boca que está en el radar de U Católica

Según revela Radio Pauta, la Franja tendría en carpeta a Williams Alarcón, jugador formado en Colo Colo que juega en el cuadro xeneize. El jugador tuvo un duro 2025, donde tuvo una rotura de meniscos a comienzo de año que lo mantuvo fuera de la cancha por algunas semanas.

Los refuerzos que busca la UC

Hace algunos días, el gerente técnico de Cruzados, José María Buljubasich, en conversación con El Deportivo, reveló las posiciones que necesitan reforzar.

“Estamos viendo la opción de un extremo más y de un central. La idea es tener dos jugadores por puesto para competir y no tener el problema de este año. La idea es tener un equipo más amplio y que el cuerpo técnico tenga jugadores para poder rotar”.

Asimismo, añade que es importante tener la mayor cantidad de jugadores de una temporada a la siguiente. “Eso lo hemos podido lograr. Hemos renovado a muchos. Siempre trabajamos igual con todos los entrenadores. Analizamos rendimientos, vemos posiciones a reforzar, revisamos juveniles que pueden subir y contratos a renovar”.