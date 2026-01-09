Un inesperado drama familiar se tomó los portales de diarios británicos, cuando se reveló que la familia de David Beckham estaría pasando por un inesperado quiebre, luego de que Brooklyn, decidió bloquear de sus redes a sus padres y hermanos. Pero esto no sería todo, ya que ahora se suma una variante legal.

Según revelan, el mayor de los hijos del exfutbolista envió a través de su equipo legal una petición para que sus padres solo lo contacten a través de esa vía.

Sin embargo, un incumplimiento de la carta legal fue la razón por la que Brooklyn bloqueó a sus padres de sus redes después de que su madre, Victoria, le diera “me gusta” a un video de cocina que compartió.

Los motivos del quiebre de los Beckhams

Según reveló Buzz el quiebre entre los Beckham y su hijo mayor comenzó durante la boda entre Brooklyn y Nicola Petz en 2022, donde Page Six reveló que Nicola decidió usar un vestido Valentino en vez del vestido diseñado por Victoria.

Nicola explicó que fue debido a que el equipo de la ex Posh Spice no pudo terminarlo a tiempo, pero el daño ya estaba hecho y así se instauró la primera fisura en la relación.

Brooklyn y Nicola Peltz se casaron en 2022. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images for Balmain)

A esto se sumaría que Victoria bailó el primer baile de la boda con Marc Anthony y no con los recién casados, lo que habría molestado a los recién casados. Este 2025 la crisis quedó en evidencia cuando Brooklyn optó por perderse importantes eventos familiares, entre ellos el cumpleaños 50 de David y la premier de la serie de Netflix de Victoria.

El bloqueo que dejó en evidencia el quiebre

Según revela The Sun, el bloqueo se produjo tras semanas de frustración por parte de Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, quienes creen que sus solicitudes de reconciliación privada fueron ignoradas.

Sin embargo, los abuelos y la familia de Brooklyn no han sido bloqueados y comentan regularmente sus publicaciones, algo con lo que él está contento.

El hijo menor, Cruz, de 20 años, fue quien reveló a los medios la situación, corrigiendo una publicación donde señalaba que Brooklyn fue quien bloqueó a la familia. “Ellos (mis padres) despertaron bloqueados… yo también”.

La familia Beckham pasa por tensa relación. (Photo by John Phillips/Getty Images)

Una fuente señaló al medio “La verdad es que la gente desconoce todos los hechos de esta desgarradora historia y cree que Brooklyn simplemente estaba siendo agresivo al bloquear a sus padres”.

La realidad es que les envió una carta hace algunas semanas pidiéndoles que toda la correspondencia se dirigiera únicamente a través de abogados, y quería intentar enmendarlo en privado, no públicamente.

Sintió que sus padres seguían ignorando sus deseos y lo mencionaban constantemente en línea en lugar de contactarlo en privado.