Supercopa de España

Impresionante: Valverde anota megagolazo para ser el primer candidato de fierro al Puskas 2026

El uruguayo la colocó en el ángulo para anotar el 1-0 del Real Madrid sobre Atlético en la semifinal de la Supercopa de España.

Por Patricio Echagüe

Valverde anotó un golazo con el Real Madrid.
© Getty Images.Valverde anotó un golazo con el Real Madrid.

Este 2026 está recién comenzando y ya tenemos al primer gran candidato para el Premio Puskas del año. El responsable fue el uruguayo Federico Valverde, quien con una verdadera obra de arte anotó un golazo para el Real Madrid.

Su gran anotación se dio en las semifinales de la Supercopa de España, donde el cuadro merengue enfrenta al Atlético de Madrid en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Arabia Saudita.

Con apenas dos minutos de juego el charrúa se hizo cargo de un tiro libre frontal al arco y sacó un remate inatajable para Jan Oblak, quien a pesar de su esfuerzo no pudo evitar que el balón se colara en el ángulo.

El golazo al Puskas que anotó Federico Valverde

Este es el primer tanto que el uruguayo anota en esta temporada 2025-26, donde ya sumaba seis asistencias con la camiseta del Real Madrid.

Cabe recordar que el ganador de este cruce se enfrentará a Barcelona, que eliminó al Athletic Club, en la gran final de la Supercopa de España este domingo 11 de enero a las 16:00 horas de nuestro país.

