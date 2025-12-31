“Fue operado de urgencia”: Entregas parte médico de Roberto Carlos tras sufrir infarto

Roberto Carlos activo todas las alarmas en el planeta fútbol. El histórico lateral del Real Madrid y la selección de Brasil, tuvo que ser intervenido este 31 de diciembre por un problema cardíaco.

El ex futbolista de 52 años fue sometido a una operación de urgencia en Sao Paulo. Lo que generó preocupación entre los seguidores del cuadro merengue y del scratch.

Según reporta El Mundo, la intervención se desencadenó luego de un chequeó de rutina sobre el calvo jugador. Los especialistas estaban enfocados en una trombo en una pierna, y tras ello descubrieron una anomalía cardíaca.

¿Qué pasó con Roberto Carlos?

Por su parte, Antena 3 detalló que Roberto Carlos fue operado por el infarto registrado este miércoles. A su vez está acompañado por su actual esposa y sus hijos. Además se enfatizó que está fuera de riesgo vital. Incluso se especula que podrá recibir el alta en las próximas horas y celebrar el año nuevo con los suyos.

La situación del ex campeón del mundo sorprendió hasta a sus cercanos. En especial porque lleva una “vida sana” tras su retiro y se mantiene activo físicamente.

“Está fuera de peligro. Aparte él, no está castigado como para tener las arterias como me informan que tenía todas las arterias cerradas y, bueno, un deportista de élite… E insisto no está obeso, no ha tenido una vida como para que esté así”, complementó Cristóbal Soria en el medio citado.

