Se formó en la U, ganó la Copa Sudamericana y ahora fue protagonista en el primer partido del 2026

El 2026 comenzó y la pelota empezó a rodar. Como acostumbra el calendario pelotero, los encuentros que dan el vamos al año se registran en Nueva Zelandia. Pero en está ocasión además hubo un chileno que fue el afortunado de saltar a la cancha en el primer partido de la temporada.

Así fue como Luis Felipe Gallegos fue el encargado de sacar la cara por el país y fue titular en el duelo del Auckland FC ante Newcastle Jets por la A-League. Encuentro en el Go Media Stadium y que contó con más de 20 mil hinchas que aprovecharon de darse el abrazo de año nuevo y pasar la caña viendo fútbol en vivo.

El elenco del formado en Universidad de Chile llegaba como puntero con 20 unidades. Sin embargo, fue sorprendido por el forastero que se llevó el primer triunfo del año por 3-1.

El “Pipe” Gallegos, que ganó cuatro títulos en la U y entre ellos la Copa Sudamericana, fue titular. Sin embargo, fue reemplazado en el 65’ por el delantero Cameron Howieson.

Gallegos dijo presente en el primer partido del 2026

Ahora el formado en la U buscará su revancha el próximo lunes 5 de enero cuando visiten al Macarthur en partido programado a las 5 de la mañana de Chile.

¿Cuándo jugó Luis Felipe Gallegos en la U?

Luis Felipe Gallegos se formó en la Universidad de Chile y su debut se registró en 2010. En total disputó 81 partidos y marcó ocho goles por el Romántico Viajero. Su último paso por el club fue en 2023, pero su registro no fue de los mejores. Tras ello emigró a Grecia y posteriormente a Nueva Zelanda.

En su historial, el jugador de 34 años acumula el tricampeonato del 2011-2012, la Copa Sudamericana y además la Copa MX y Supercopa MX con la camiseta del Necaxa, que es uno de los nueve clubes que defendió a lo largo de su carrera.

