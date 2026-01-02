El mercado de fichajes para la temporada 2026 no se detiene, porque ahora fue Unión Española la que mueve los refuerzos con un nombre que llega desde Colo Colo.

Se trata del portero Julio Fierro quien confirmó su arribo al estadio Santa Laura para ayudar al cuadro hispano al retorno a Primera División, a la espera de lo que se defina con su reclamo y denuncia a la justicia.

Pese a esto, el cuadro de Plaza Chacabuco sigue avanzando en contrataciones, siendo una de las más destacada el portero, quien fue uno de los mejores de la pasada temporada en Primera B.

Así lo hicieron saber en las plataformas digitales de Unión Española, donde le dieron una importante bienvenida al club, destacando sus buenas actuaciones del año pasado.

Julio Fierro tuvo destacada participación en Deportes Copiapó. Foto: Raul Zamora/Photosport

Julio Fierro lleva sus guantes a Unión Española

Unión Española se llevó seguridad para su portería para la presente temporada 2026, luego de que en las redes sociales le dieron la bienvenida a Julio Fierro, quien fue uno de los mejores arqueros de 2025.

“Julio Fierro arriba a Independencia para reforzar el arco de Unión Española.

Con 23 años, llega a préstamo desde Colo Colo tras una gran temporada junto a Deportes Copiapó, donde disputó 35 partidos y fue parte del arco menos batido de la Primera B 2025″, explicaron.

No fue el único al que le dieron la bienvenida en el estadio Santa Laura, porque, también por las plataformas digitales presentaron a Martín Ormeño y Mitchell Wassenne.

