En uno de los nombres más populares del mercado de pases se ha transformado Patricio Rubio. El delantero viene de despedirse de Ñublense, donde apelaron a rejuvenecer el equipo y decirle adiós al goleador de 36 años.

De ahí en más, el vigente artillero nacional ha mantenido conversación con dos equipos que ya defendió. Primero fue Unión Española, donde se ofreció a jugar tras el descenso, y luego Everton.

Pese a que estuvo cerca de estampar la firma en Viña del Mar, el jugador finalmente no llegará a los ruleteros. Por eso, ahora se abrió otra puerta para amarrar camiseta en 2026.

Patricio Rubio a una firma de retornar

Desde Santa Laura, Unión Española aceleró conversaciones para timbrar el batacazo de la Primera B con Patricio Rubio. El delantero volvió a la órbita hispana y podría retornar este año.

Rubio en su segundo paso por los rojos /Photosport

“Patricio Rubio está en la parte final de su negociación para volver a Unión Española. Sería su tercera estadía en Santa Laura en un club donde ganó 2 copas. Esta noche es clave para definir. Tenía opciones en Primera”, informó Rodrigo Arellano, periodista especialista en fichajes.

El delantero es recordado por integrar y ser clave en el título hispano del Transición 2013, anotando el gol del campeonato ante Colo Colo. Pese a que sus aspiraciones económicas eran altas, haría un esfuerzo para volver a “su casa”.

El ex U de Chile viene de jugar cuatro temporadas en Ñublense, con importantes campañas. En el 2025 participó en 26 encuentros, anotando seis goles y brindando tres asistencias, lo que no fue suficiente para su renovación.