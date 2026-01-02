Colo Colo se mentaliza en la pretemporada que parte este sábado 3 de enero. En el Cacique quieren olvidar la temporada 2025 y comienzan de inmediato los trabajos para revertir el papelón que fue el centenario.

Por lo mismo, Fernando Ortiz ya tiene contemplado varios trabajos para mejorar al equipo. La pretemporada sería con tres turnos por día y el enfoque sería el engranaje del equipo y elevar el nivel físico del plantel, en especial para evitar las constantes lesiones que sufrió el plantel en el cierre de temporada.

De momento, los primeros refuerzos son Matías Fernández y Joaquín Sosa. En el mercado aún se busca otro central y un delantero centro. Este último en el caso de la inminente salida de Salomón Rodríguez. Pero ahora se indica que no sería el único goleador que deja el club.

Desde Argentina apuntaron que Javier Correa tiene opciones de emigrar a Estudiantes de La Plata, que disputa la Copa Libertadores. Incuso se habló que Eduardo Domínguez ya dio el visto bueno por el delantero cordobés de 33 años.

¿Qué pasa con Javier Correa?

En Colo Colo recalcaron que todos los jugadores están en vitrina y con opciones de salir. El tema es que Javier Correa tiene contrato hasta 2027, por lo que su venta contemplaría el pago de una cláusula importante, y que superaría los 1,5 millones de dólares.

Pero desde La Plata revelaron un dato que podría cambiar toda la negociación. El medio El Día detalla que el delantero vuelve a sonar en este mercado de pases. Además tiene respaldo por su última campaña en 2024 cuando ganó la Copa de la Liga.

Lo decisivo es que reportan que Estudiantes aún no ha hecho una oferta real por el jugador. Pero recalcan que “por el momento es más una presión del propio jugador y su representación”. Así las cosas, su decisión sería determinante en conseguir su salida de los albos.

