¿El reemplazo de Javier Correa? Aseguran que Colo Colo ya tiene a nuevo delantero

Colo Colo enfrenta un complejo inicio de año y la planificación podría sufrir cambios importantes. El Cacique comienza este 3 de enero su pretemporada con los primeros chequeos médicos. Tras ello, vendrá la etapa de preparación física y trabajos dentro de la cancha.

Pero la programación de Fernando Ortiz podría sufrir una importante modificación. Esto en relación a la posible salida de Javier Correa. El delantero de 33 años es seguido por Estudiantes de La Plata que disputa Copa Libertadores. Por lo que su permanencia corre peligro.

A tal punto que desde el país vecino indican que el propio jugador está presionando por una salida en este comienzo del 2026. Lo que podría afectar el ataque que tenía planificado el “Tano”.

¿El reemplazo de Javier Correa?

Hasta el momento solo se han confirmado las llegadas de Matías Fernández y Joaquín Sosa. A su vez se espera la llegada de otro defensa y de un delantero centro. Pero ante la inminente salida de Javier Correa, en Colo Colo se habrían acelerado las gestiones por un refuerzo internacional.

Robert Morales sería el nuevo delantero de Colo Colo (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Así lo detallan desde México donde dan por hecho que Robert Morales será nuevo referente en el ataque. El paraguayo no tiene minutos en el Toluca y su deseo por jugar, y meterse en el Mundial 2026 serían determinantes para emigrar hacia los albos.

Incluso se habla que tiene el respaldo de Fernando Ortiz que ya lo conoció cuando estuvo dirigiendo en México. “Está muy cerca de ser nuevo jugador del Colo Colo a préstamo de cara a la Copa Mundial, en Toluca hay disposición a pagar parte de su sueldo”, recalcaron. Por lo que podrían haber novedades en las próximas horas.