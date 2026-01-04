Palestino logró uno de sus grandes objetivos de la temporada 2025 y logró su clasificación a un torneo internacional donde deberán enfrentar la fase previa de Copa Sudamericana. Por lo mismo, el club se encuentra afinando al plantel con el que estarán el 2026, que ya experimenta una importante baja.

Junior Marabel terminó su préstamo con Palestino y se va del equipo, en el que tuvo una gran temporada marcando 8 goles en la Liga de Primera. Ante esto, hay distintos clubes que estarían detrás del fichaje del delantero paraguayo de 27 años.

Los clubes que van por Junior Marabel

Según informó Rodrigo Arellano, el jugador despertó el interés de distintos clubes en territorio nacional y el extranjero. “Clubes chilenos preguntaron por él y fue acercado a Alianza Lima. Su lugar será ocupado, como lo conté anoche, por Nelson Da Silva de Limache”.

Por otra parte, en septiembre de este año, el periodista Bruno Sampieri, según recoge Punto Cruzado, señaló que Marabel era uno de los jugadores que estaba en carpeta para reforzar Universidad Católica. Sin embargo, hasta el momento no hay nada concreto.

Palestino se despide del delantero

A través de sus redes sociales, el club anunció la salida del jugador con un emotivo mensaje. “Gracias, Kape. Informamos que Junior Marabel no continuará en Palestino”.

ver también ¿Se despide del equipo? Palestino da señal clara sobre futuro de una de sus figuras

“Durante su etapa en el club, Kapé disputó más de 80 partidos oficiales, anotando 22 goles. ¡Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos desafíos profesionales!”.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, el jugador escribió: “Muchas gracias tino querido por estos 2 años en el club y que el 2026 sea con muchos éxitos”.

Junior Marabel se despide de Palestino. Diego Martin/Photosport

La carrera de Marabel

El jugador paraguayo jugó por diferentes equipos antes de llegar a Chile entre ellos Cerro Porteño, General Caballero, Guaireña, 12 de Octubre, Deportivo Capiatá, todos de la Liga Paraguaya.

Publicidad

Publicidad

En el 2022 llegó a Unión de Santa fe de la primera división Argentina en donde estuvo dos temporadas antes de llegar a Chile en donde se sumó a Palestino el 2024.