Palestino cerró uno de los objetivos del 2025 y logró la clasificación a la fase previa de Copa Sudamericana donde enfrentarán a Universidad de Chile. Por lo mismo, el club comienza a definir el plantel, donde dio un indicio claro sobre el futuro de una de sus figuras.

Joe Abrigo es una de las grandes figuras del club árabe, donde ya ha despertado el interés de distintos clubes que buscan su fichaje, entre ellos los azules. Según reveló Radio ADN hace algunos días, hay interés real en su llegada al CDA y ya habría primeros contactos.

Palestino lanza primer indicio sobre futuro de Abrigo

El mediocampista de 30 años tiene contrato vigente con Palestino y, a pesar de los sondeos, el club árabe compartió una foto de su figura entrenando en la pretemporada. “Aquí está Jouuu”, titularon en la imagen que publicaron en redes sociales.

La carrera de Joe Abrigo

El mediocampista de 30 años goza de una larga trayectoria en el fútbol chileno, donde comenzó su carrera el 2012 en Magallanes, seguido de pasos por Coquimbo Unido, Unión Española y Ñublense. También tuvo un paso por México donde militó el 2018 en los Tiburones Rojos de Veracruz.

Llegando el 2023 a Palestino, donde se ha convertido en una de las grandes figuras del equipo. El 2020 fue el máximo asistente de Copa Sudamericana, siendo parte también del equipo ideal del campeonato.

Palestino llega con todo al 2026

El club nacional se enfrentará a U de Chile en un partido único por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Pensando en las competiciones que enfrentará este año, el cuadro árabe ya cerró dos importantes fichajes.

Joe Abrigo está en la pretemporada de Palestino. Andres Pina/Photosport

El primero es el uruguayo Sebastián Gallegos, quien llega desde Deportes La Serena, mientras que el segundo anunciado es César Munder, figura de Cobresal, que cerró su llegada a Palestino donde hubo gran interés de otros clubes, entre ellos la UC, tras una temporada donde anotó en 7 oportunidades y entregó dos asistencias.

