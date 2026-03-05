En la última jugada del partido y contra todo pronóstico, Palestino se metió en la fase de grupos en Copa Sudamericana, tras vencer por 2-1 a Universidad de Chileen un vacío Estadio Nacional para representar al país en el torneo continental.
Si tomamos en cuenta la última década, el cuadro tetracolor participó a nivel internacional en nueve ocasiones, y serán cuatro de forma consecutiva, ya sea en este certamen o en Copa Libertadores. Una positiva costumbre para este club.
Pero hay un dato histórico que grafica a cabalidad la participación de Palestino en Copa Sudamericana. Desde que se estableció una fase nacional para dirigir los dos cupos de cada país, menos Argentina y Brasil, al torneo, cuando participaron, siempre clasificaron.
El increíble récord de efectividad que firma Palestino en Sudamericana
La racha árabe comenzó en el 2021, cuando en una serie de ida y vuelta derrotó a Cobresal, tras la victoria por 2-1 en San Carlos de Apoquindo con goles de dos futbolistas que hoy se mantienen en el plantel, como Bryan Carrasco y Jonathan Benítez.
Tras ausentarse de torneos Conmebol en 2022, al año siguiente Palestino volvió a Copa Sudamericana, donde en la fase nacional volvió a superar a los Legionarios, esta vez en Rancagua por la cuenta mínima, con gol de Misael Dávila.
Luego que en 2024 jugara Libertadores, el 2025 regresó a este certamen donde eliminó por penales a Universidad Católica en duelo que se jugó en Coquimbo. Para llegar a este año, con la victoria ante la U. En resumen, un 100 por ciento de efectividad en esta instancia.
¿Cuándo vuelven a jugar?
Por la sexta jornada en Liga de Primera, Palestino recibirá a Cobresal en el Estadio Municipal de La Cisterna este domingo 8 de marzo, a contar de las 20:30 horas.