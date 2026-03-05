Un gol a última hora de Ian Garguez sirvió para que Palestino dejará rápidamente el empate de la U de Chile que había anotado Maxi Guerrero. El polifuncional zaguero del cuadro árabe llegó hasta el área rival para empalmar una pelota aérea y derrotar a Gabriel Castellón.

Fue el 2-1 que permitió el paso a la fase de grupos de la escuadra de Cristian La Nona Muñoz. El DT tuvo una celebración fervorosa e incluso entró a la cancha del Estadio Nacional. Pero no fue el único que disfrutó en este duelo, que fue sin público.

Los azules fueron locales y cargan un castigo de siete partidos sin público en condición de local a raíz de la barbarie ocurrida en Avellaneda durante la serie contra Independiente. De todas formas, había hinchas de Palestino en la tribuna preferencial.

Incluida una fanática que el 14 de mayo de 2025 hizo noticia por su conducta en el partido ante Cruzeiro en este mismo certamen. Palestino cayó por 2-1 ante la Raposa en la quinta jornada del Grupo E de la Sudamericana. Según informó The Clinic al tiempo de eso, se trataba de la “esposa del máximo accionista de Palestino, Fernando Aguad”. También es el dueño de la controladora del club.

Esa conducta recibió una sanción de la Conmebol, que multó con 100 mil dólares a Palestino “por la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario” del organismo. ¿Qué dice aquel acápite? Es la pregunta que cae de madura. Plantea lo siguiente.

“Cualquier asociación miembro o club cuyos aficionados insulten o atenten contra la dignidad humana de otra persona o grupo, por motivos de color de piel, raza, sexo, orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen será sancionado con una multa de al menos 100 mil dólares americanos. Y en caso de reincidencia, podría ser sancionado con 400 mil dólares americanos”, dice el Código Disciplinario.

Hincha de Palestino que hizo gestos racistas en Brasil presente en el duelo sin público ante U de Chile

Esa misma hincha de Palestino fue enfocada varias veces en la transmisión del duelo ante U de Chile que hizo DSports. Además de los casi 91 millones de pesos que fue “debitado automáticamente del importe a recibir en concepto de derechos de televisión o patrocinio”, hubo otros castigos.

Otra imagen de la hincha que causó una multa millonaria al Tino por gestos racistas. (Captura DSports).

Hasta una campaña comunicacional con el mensaje “Basta de racismo” tuvo que hacer el club. Luego de ese encuentro, el Tino jugó tres partidos internacionales. El que cerró su clasificación en la fase grupal y los dos de la llave ante Bolívar, que le propinó un contundente 6-0 al equipo que entonces dirigía Lucas Bovaglio.

Y ante la U de Chile, fue el primer encuentro que disputa en la Copa Sudamericana 2026. Tuvo un final alegre, pues los Baisanos salieron airosos en este partido, que estuvo marcado por los goles a última hora de Nelson da Silva, Maxi Guerrero e Ian Garguez.

