La ANFP vive un día crucial este martes 8 de noviembre, pues se definirán las elecciones por el trono del ente rector del fútbol chileno. Las listas participantes son tres: la A está encabezada por Pablo Milad, actual timonel del organismo. La B tiene a Lorenzo Antillo como líder, mientras que la C aparece con Fernando Aguad como máxima autoridad.

El último bloque, que tiene al ex mandamás de Palestino como cara más visible, cuenta con Arturo Salah y Andrés Fazio dentro de sus directores. Para eso fue fundamental el consejo que entregó uno que sabe perfetamente qué significa presidir la ANFP, pues lo hizo desde 2007 hasta 2011.

Aquella referencia es para Harold Mayne-Nicholls, quien conversó con Redgol y reveló este acercamiento que tuvo con Aguad. "No tengo idea, no estoy metido en ese tema", dijo el ex directivo de Blanco y Negro antes de revelar un contacto con quien lleva la batuta de la lista C.

"Fernando Aguad me pidió si podía echarle una mano. Lo hice y hasta ahí llegué. Me llamó y me dijo que le faltaba gente para la lista", apuntó HMN, quien sí tuvo un consejo que darle a quien fuera director del Banco Itaú Corpbanca.

¿Qué le dijo? "Le dije que llamara a Juan y a Arturo, que seguro le dirán que bueno. Los llamó y le dijeron que sí", en alusión a Salah y a Juan Carlos Silva, otro de los que figura en la plana mayor de ese bloque. "A otro le habría dicho lo mismo", reconoció Mayne-Nicholls.

"Estuve con Lorenzo Antillo hace 10 días en el Stadio Italiano. No tengo ninguna lista, si me hubiese llamado Pablo le hubiese dicho 'esto es lo que me parece', pero no es mi decisión", agregó también el dirigente, quien fue el artífice de la llegada de Marcelo Bielsa a la selección chilena.

Mayne-Nicholls le pega a la dirigencia de Antofagasta

Deportes Antofagasta cuenta las horas para la resolución de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP. La Primera Sala del ente sancionador que tiene el fútbol chileno le dio el triunfo por 3-0 a Palestino sobre los Pumas a raíz de que la escuadra local no tuvo a disposición el estadio Regional Calvo y Bascuñán para disputar el compromiso válido por la 27° jornada del Campeonato Nacional 2022.

"Estoy triste. A pesar de que todavía queda esa opción, evidentemente duele que el equipo baje. Hay un tema digno de análisis y que debería ser un estudio súper profundo respecto de por qué los equipos chicos que van a copas internacionales tienen campañas tan paupérrimas el mismo año. De lo que me acuerdo, Temuco en su momento, Coquimbo en su momento, ahora Antofagasta. ¿Qué pasa en la preparación de nuestros jugadores que son incapaces de rendir cuando juegan más de los 38 partidos que tienen normalmente?", dejó una duda Harold Mayne-Nicholls, conocido hincha del elenco antofagastino.

Por cierto, la tensa relación con la municipalidad de la Perla del Norte también fue tema para HMN. Particularmente después de las palabras del alcalde, Jonathan Velásquez, quien le apuntó directamente a la calidad del plantel por estar en riesgo de perder la categoría.

"Si fuera el primer alcalde que tuviera ese problema, te diría que es del alcalde. El problema es que lo mismo pasó con las dos alcaldesas anteriores. Aparentemente, o yo tiendo a creer, que el problema no es tanto del alcalde, quizás quien dirige al club no entiende cuál es la lógica del funcionamiento de la administración pública y de los alcaldes", cerró Mayne-Nicholls, siempre pendiente al equipo de su ciudad natal.