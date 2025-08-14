Este viernes 15 de agosto, Santiago Wanderers celebrará su 133° aniversario. Con motivo de esta fecha histórica para el Decano del fútbol chileno, la institución presentó su nueva camiseta conmemorativa, la cual ya genera polémica.

La nueva casaca tiene una base de color negro, con líneas horizontales doradas en su pecho y en las mangas. Una mezcla que también provoca un cambio en el escudo del club, el cual tiene fondo color oro y letras negras, además de sus cinco estrellas.

El problema para Wanderers es que los propios hinchas caturros se expresaron en redes sociales, y la mayor parte de los comentarios fueron negativos a la propuesta institucional junto a la marca deportiva KS7. Incluso metieron a Cobreloa en el baile.

ver también ¿El cuarto grande? Estudio deja en claro el equipo más popular de regiones en el fútbol chileno

Hinchas de Wanderers critican nueva camiseta

Entre los comentarios que se pueden ver en las cuentas oficiales del elenco porteño aparecen frases como “quién sabe cuántas personas aprobaron este diseño“, o también que “pusieron colores de acuerdo a los auspiciadores“. Esto créanos que fue lo más suave que se veía en redes.

Otros hinchas de Wanderers son más crudos y ponen cosas como “parece de club nortino, tiene cero relación con lo que es el club, sus emblemas tradicionales y su historia“, además de que es una “falta de respeto para los socios del club“.

Algunos fueron más ácidos y la compararon con otros equipos de nuestro balompié. “¿Coquimbo eres tú?“, “ta buena la polera de Cobreloa“, “¿era el aniversario de Fernández Vial?” o “Cobreloa fruna“. Palabras más o menos, popular no es este nuevo uniforme.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelven a jugar los caturros?

En el marco de la jornada 21 del torneo de Primera B, Santiago Wanderers es uno de los líderes de la competencia y en busca de mantener su lugar de privilegio, este viernes 15 de agosto visitará a Deportes Temuco en el Estadio Germán Becker, a contar de las 17:30 horas.