¡Se viene un partidazo en el ascenso! Este domingo 23 de noviembre continúa la acción de la liguilla 2025 con los partidos de revancha de los cuartos de final, jornada donde veremos a Cobreloa recibiendo a Santiago Wanderers en el estadio Zorros del Desierto.

Gran encuentro que tiene final abierto tras el peleado 2-2 conseguido el pasado miércoles 19 de noviembre por ambos cuadros en el Elías Figueroa Brander.

Este duelo tiene a Nicolás Gamboa como el árbitro del encuentro, quien dirimirá al ganador de la llave, el cual se enfrentará en los próximos días por las semifinales al vencedor de la llave protagonizada por San Marcos de Arica y Rangers de Talca. 2-0 a favor de los nortinos en la ida.

¿Cuándo y a qué hora juega Cobreloa vs. Santiago Wanderers?

El enfrentamiento entre Cobreloa vs. Santiago Wanderers se juega este domingo 23 de noviembre desde las 18:00 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

Cobreloa y Wanderers llegan a la vuelta de cuartos empatados a dos goles. (Foto: Andres Pina/Photosport)

¿Dónde ver por TV o streaming la Liguilla de Ascenso?

El encuentro entre ‘caturros’ y ‘loínos’ por la vuelta de los cuartos de final de la liguilla de Ascenso, irá EN VIVO y por TV a través de la señal de TNT Sports, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports

VTR: 46 (SD) – 855 (HD)

DTV: 632 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 220 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 189 (SD) – 490 (HD)

GTD/TELSUR: 82 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 484 (SD) – 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TU VES: 505 (SD)

Si prefieres ver online este encuentro entre calameños y wanderinos, te contamos que también irá EN VIVO y por STREAMING a través de la plataforma HBO Max, previo pago de una suscripción mensual o GRATIS, si posees contratado los canales Premium de TNT Sports en tu cableoperador.

Programación de los cuartos de final vuelta del Ascenso

Antofagasta vs. Deportes Concepción: 12:00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán. Transmite: TNT Sports y HBO Max.

12:00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán. Transmite: TNT Sports y HBO Max. San Marcos de Arica vs. Rangers de Talca: 12:00 horas en el estadio Carlos Dittborn. Transmite: TNT Sports Premium y HBO Max.

