No hay caso con Rangers de Talca. Desde que descendió a Primera B en el año 2014, solo suma lamentos en la misión por retornar al fútbol grande. Esta vez, se quedó nuevamente sin el dueño del ascenso.

Es que la tenía difícil el equipo de Erwin Durán, ya que en la ida de cuartos de final había perdido de local por 2-0 ante San Marcos de Arica. Por eso, era el todo o nada en el norte del país.

Y ahí rápidamente aparecieron los fantasmas de la liguilla del año pasado, donde agónicamente el piduco se quedó sin subir a Primera tras caer en casa ante Limache. Esta vez, no vio una en la puerta norte del país y se despidió de la postemporada.

Así fue el adiós de Rangers al ascenso en Primera B

Rangers de Talca cayó por 1-0 ante San Marcos de Arica, en el norte. El elenco rojinegro nunca pudo inquietar al local para pelear la llave, que en la ida ya había caído por 2-0.

Con tanto de Camilo Melivilu en los 24 minutos, el elenco de Germán Cavalieri desniveló el marcador, con gran cabezazo de su goleador. Los del norte se dedicaron a cuidar la diferencia posteriormente, donde nunca se vieron en peligro.

Tras el pitazo final, todo era felicidad en los ariqueños, que durante la semana recibieron la noticia que mantiene la licencia de clubes para 2026, lo que ponía en duda su participación dicho año.

Por su parte, Rangers sumó otro mazazo en una liguilla rumbo a Primera División. Ahora llegarán los balances para saber quiénes sobreviven a la campaña que nuevamente los dejó en Primera B.

