Santiago Wanderers debería estar enfocado únicamente en la liguilla por el ascenso, donde este fin de semana se miden a Cobreloa por los cuartos de final de vuelta de la Primera B, sin embargo, las aguas no están calmadas en Valparaíso.

Las polémicas dirigenciales y los conflictos entre jugadores y cuerpo técnico no cesan, y ahora se conoció una grave denuncia por parte del plantel en medio de estos decisivos duelos.

Todo comenzó con una supuesta pelea entre un jugador y un miembro del cuerpo técnico del “Decano“, situación que fue rápidamente desmentida por Jorge Paul Gatica, uno de los referentes que aprovechó la instancia para apuntar contra una decisión dirigencial que los ha afectado en el último tiempo.

La grave denuncia de los jugadores a la dirigencia de Wanderers

“Hasta el día de hoy, los dirigentes de Wanderers no nos han dicho nada. Mucha gente no sabe que nos quitaron las concentraciones y los almuerzos. Estamos firmes por nosotros mismos , porque queremos darle una alegría al puerto”, afirmó el mediocampista nacional de 29 años a radio ADN.

El ex jugador del Morning y Coquimbo Unido las incomodidades que viven, pero añadió que si Wanderers sigue en competencia es únicamente por las convicciones del plantel. “Si queremos pelear algo, nos tienen que dar comodidad. Estamos fuertes, firmes y nadie nos va a quitar la convicción de darle una alegría al puerto”.

Respecto a su futuro, el centrocampista reiteró sus deseos de continuar en el club porteño, aunque negó la existencia de cualquier cláusula automática de renovación: “Nada de eso es así. Obviamente, me gustaría quedarme aquí; en tres años siento que ya me gané el cariño de la gente. Mi familia y yo nos hicimos muy hinchas de Wanderers. Quedé sorprendido con la hinchada”, cerró.

El próximo desafío de Santiago Wanderers

El elenco de Valparaíso deberá volver a enfocarse en la cancha rápidamente, ya que este domingo enfrentará a Cobreloa como visitante en el Estadio Zorros del Desierto desde las 18:00 horas, duelo de revancha por los cuartos de final de la Liguilla por el Ascenso. El marcador global está 2-2 tras la ida disputada en Valparaíso.