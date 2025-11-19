Este jugador formado en las divisiones inferiores de Colo Colo ha sido una buena figura de Santiago Wanderers y así lo demostró en el partido ante Cobreloa, válido por los cuartos de final de ida en la Liguilla de Ascenso en la Primera B 2025. Las referencias son para el autor de la apertura de la cuenta en este 2-2.

Sí, Ethan Espinoza, quien le sacó el máximo rédito a un pase genial de Jorge Luna para derrotar al portero Hugo Araya con un remate que parecía estar al alcance, pero no fue así. Luego del encuentro, el ex jugador de A.C. Barnechea y Deportes La Serena sacó la voz en TNT Sports.

Lo hizo con total sinceridad. “Sensaciones amargas, salimos a buscarlo, los sometimos. Nos pusimos adelante en el marcador y no supimos mantenerlo, Pero hay que seguir y tratar de ir a ganar a Calama”, manifestó Espinoza, autor de cuatro goles en el certamen liguero y dos en la Copa Chile.

Ethan Espinoza celebra junto a Jorge Luna el gol de Camilo Astroza, que a los minutos se vio que era autogol de Gerardo Navarrete. (Andres Pina/Photosport).

“Jugar allá es muy difícil, lo vimos al jugar hace tres partidos. Pero estamos preparados para dar vuelta la página. Quedan pocos días para el domingo”, expuso el futbolista de 24 años, quien termina su contrato con el cuadro wanderino en diciembre de 2025.

Ethan Espinoza fue figura ante Cobreloa y le agradece a los hinchas de Wanderers

Para Ethan Espinoza, una buena figura que tuvo Wanderers durante la temporada y autor de un gol frente a Cobreloa, hubo mucha gratitud con los fanáticos del cuadro verde. “Siempre darles las gracias a los hinchas”, dijo el ex Fernández Vial en la charla que tuvo con la periodista Francisca Vargas.

Domingo Sorace le ha dado muchos minutos a Ethan Espinoza desde que es el DT de Wanderers. (Andres Pina/Photosport).

“Fue una noche muy bonita, con muy buen público y buen ambiente. No pudimos sacarlo adelante, pero haremos todo lo posible por ganar el domingo”, aseguró Espinoza sobre la revancha de una de las tres llaves que tiene la postemporada en la Primera B del balompié nacional.

¿Cuándo es la revancha de esta llave en la Liguilla de la Primera B?

Cobreloa recibirá a Santiago Wanderers el domingo 23 de noviembre en el estadio Zorros del Desierto. El pitazo final está pactado para las 18 horas y el encuentro será arbitrado por Nicolás Gamboa.