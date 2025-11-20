Pronósticos Audax Italiano vs Everton: Itálicos y Ruleteros, protagonistas por el descenso

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Audax Italiano vs Everton por el Campeonato Nacional, en la fecha 28.

Audax Italiano y Everton serán protagonistas de uno de los tres partidos que se disputarán en simultáneo en la lucha por el descenso en el Campeonato Nacional. El Estadio Bicentenario de La Florida será testigo del choque de la fecha 28, en el que los locales necesitan sumar para mantenerse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, y en el que los Ruleteros pueden sellar su permanencia en la máxima categoría del fútbol chileno.

En la previa de este juego, nuestro analista te otorga los tres pronósticos destacados para que contemples a la hora de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Audax Italiano vs Everton

Total de goles de Audax Italiano en el segundo tiempo: Más de 0.5 1.80 Rango de goles: 2-3 2.00 Tiros de esquina de Everton: Menos de 4.5 1.83

Gol itálico en la segunda parte

El cuadro tano anotó goles en 12 de sus 13 localías. En 11 de esos 13 encuentros como local en el Campeonato Nacional, el elenco itálico marcó al menos un gol en el segundo tiempo.

Total de goles de Audax Italiano en el segundo tiempo: Más de 0.5 – 1.80 en bet365

Los dos necesitan ganar y prometen goles

En cuatro de los últimos seis partidos de Audax Italiano como local en la Liga de Primera, hubo entre dos y tres tantos.

En cuatro de los recientes cinco encuentros de Everton de visitante, también se contabilizaron dos o tres anotaciones.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

Pocos córners para Everton como visitante

Los Ruleteros son uno de los equipos con menor promedio de saques de esquina a favor por partido, con 3,15.

En 10 de sus 13 encuentros fuera del Sausalito, contó con menos de cinco córners.

Tiros de esquina de Everton: Menos de 4.5 – 1.83 en bet365

Cuotas en Audax Italiano vs Everton

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

En un escenario tan apretado como este, siempre conviene dominar cada detalle antes de elegir mercados vinculados a un duelo que puede redefinir la parte baja de la tabla. Por ello, consultar la guía sobre cómo apostar en bet365 resulta útil para manejar funciones, opciones y herramientas que influyen directamente en cualquier jugada.

Audax Italiano vs Everton: últimos partidos