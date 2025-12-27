Pronósticos Atalanta vs Inter: una prueba de riesgo para el líder de la Serie A

RedGol te proporciona los pronósticos deportivos destacados para apostar en Atalanta vs Inter, por la fecha 17 de la liga italiana.

Este domingo 28 de diciembre, Atalanta e Inter se enfrentarán por la fecha 17 de la Serie A. El conjunto nerazzurri buscará dejar atrás el tropiezo sufrido en la Supercopa de Italia, donde fue eliminado por Bologna en semifinales, y mantener su condición de líder del torneo. Actualmente, aventaja por un punto al Milan y por dos al Napoli.

La Dea, por su parte, llega en alza: ganó tres de sus últimos cuatro compromisos ligueros, aunque todavía debe seguir escalando posiciones, ya que se ubica en el noveno puesto. Además, continúa con vida en la Copa Italia y viene de imponerse con autoridad al Chelsea en la Champions League, certamen en el que marcha quinta.

En la previa del partido, nuestro especialista te acerca tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de realizar tus apuestas en la Serie A.

Pronósticos para apostar en Atalanta vs Inter

Total de goles: Más de 2.5 1.72 Anotará o conseguirá una asistencia: Lautaro Martínez 2.10 Tiros de esquina de Atalanta: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Inter: Más de 3.5 2.20

Más de dos goles para Atalanta e Inter de Milan

En cuatro de los últimos cinco juegos de Atalanta como local, hubo más de dos goles.

Además, en cinco de las anteriores seis salidas de casa de Inter de Milan, también se contabilizaron al menos tres anotaciones.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.72 en bet365

Buenos números de Lautaro Martínez en la Serie A

Lautaro Martínez suma cuatro goles y una asistencias en sus últimas cinco presentaciones por la liga italiana.

En total en esta temporada, el delantero argentino lleva 12 tantos y tres pases de gol con el conjunto nerazzurri.

Anotará o conseguirá una asistencia: Lautaro Martínez – 2.10 en bet365

Alto promedio de córners para los dos cuadros

Inter y Atalanta son los dos equipos con mayor promedio de córners a favor en el torneo, con 7,2 y 5,88 respectivamente. En sus ocho localías, La Dea alcanzó los cuatro saques de esquina. Asimismo, los Nerazzurris superaron los tres tiros desde el banderín en sus siete encuentros de visitantes.

Tiros de esquina de Atalanta: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Inter: Más de 3.5 – 2.20 en bet365

Cuotas en Atalanta vs Inter

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Atalanta vs Inter: últimos partidos