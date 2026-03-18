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Copa de la Liga

Sufre Colo Colo: Arturo Vidal es duda para enfrentar a Coquimbo por un problema de salud

Arturo Vidal no pudo entrenar este miércoles en Colo Colo, que sigue preparando su debut contra Coquimbo Unido en la Copa de la Liga.

Por Javiera García L.

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Arturo Vidal es duda en Colo Colo
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTArturo Vidal es duda en Colo Colo

Colo Colo se olvida momentáneamente del liderato de la Liga de Primera para enfocarse en su nuevo desafío: este sábado 21 de marzo debuta en la Copa de la Liga, un torneo inédito en el fútbol chileno.

Lamentablemente, el inicio de la semana partió con malas noticias. Javier Correa sufrió un desgarro que no le permitirá estar en esta primera fase de la competencia. Además, Arturo Vidal es duda para el debut.

¿Qué pasó? Este miércoles continuaron las prácticas pensando en el estreno contra Coquimbo Unido, programado para este sábado en el Monumental, pero el King no pudo entrenar y tuvo volver a su hogar.

El periodista Rodrigo Gómez reportó que Arturo Vidal presentó un cuadro viral (probable amigdalitis) y ahora se encuentra en reposo en su hogar. Su presencia contra los piratas dependerá de su evolución.

Lamentable: en su mejor momento, Vidal sufre por una amigdalitis | Photosport

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Arturo Vidal entrega malas noticias en Colo Colo

Esta lamentable noticia llega justo en un momento muy bueno para Arturo Vidal, quien se ha ganado elogios desde todos los sectores por sus últimas presentaciones en Colo Colo. Su nueva posición con Fernando Ortiz lo vuelve a ubicar entre las figuras del torneo.

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Ahora, queda esperar y ver cómo evoluciona esta cuadro viral. De no llegar al duelo contra Coquimbo Unido, podría regresar para el cotejo contra Deportes Concepción el martes 24 o contra Huachipato el miércoles 1 de abril, ambos por la Copa de la Liga.

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