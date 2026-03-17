Colo Colo hizo la tarea y este lunes derrotó a Huachipato por 2-0, retomando la punta de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, esta vez con 15 puntos, una unidad más que Deportes Limache, escolta y verdugo de los albos en la primera jornada.

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El encuentro ante los acereros, además de marcar el fin de la fecha 7, dio inicio a un receso del torneo nacional que, además de la fecha FIFA de La Roja, tendrá acción con la Copa de la Liga, nueva competición oficial de la ANFP en la que participarán los 16 clubes de la Primera División.

Los albos son parte del Grupo A y compartirán zona justamente con Huachipato, además de Deportes Concepción y el último campeón de la Liga de Primera, Coquimbo Unido. Todos los detalles a continuación.

Los rivales de Colo Colo en la fecha 1, 2 y 3 de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga de Chile inicia esta semana con el desarrollo de las fechas 1, 2 y 3, con partidos que se disputarán entre el viernes 20 y el miércoles 1 de abril. El Cacique, en tanto, jugará en los siguientes horarios:

Fecha 1: Colo Colo vs. Coquimbo Unido, el sábado 21 de marzo a las 18:00 horas de Chile en el estadio Monumental.



Fecha 2: Deportes Concepción vs. Colo Colo, el martes 24 de marzo a las 20:30 horas de Chile en el estadio Ester Roa de Concepción.



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Fecha 3: Colo Colo vs. Huachipato, el miércoles 1 de abril a las 18:00 horas de Chile en el estadio Monumental.



El nuevo trofeo que buscarán conquistar los clubes de Primera División en Chile. (Foto: Carlos Parra – Comunicaciones ANFP)

De acuerdo con el formato anunciado por la ANFP, solo el primero de cada grupo avanzará a las semifinales de la Copa de la Liga, torneo que entrega al campeón la clasificación a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3, además de un cupo en la Supercopa del fútbol chileno del próximo año, que repetirá el formato de final four.

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¿Dónde ver por TV y online la Copa de la Liga de la ANFP?

Al igual que las otras competiciones de la ANFP, la Copa de la Liga contará con transmisión por las pantallas de TNT Sports en TV. Además, podrás verla en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO Max.

En resumen