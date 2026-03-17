La Copa de la Liga está a nada de hacer su estreno oficial. El nuevo torneo del fútbol chileno tendrá su primer partido este fin de semana y calentó las cosas revelando el trofeo que habrá en disputa.

Días atrás desde la ANFP habían mostrado parte de las piezas que conformarían el título, aunque cada uno por separado. No fue hasta este martes que finalmente se pudo ver en su totalidad, con un diseño que ha dado que hablar.

Y es que a diferencia del que hay para el campeón de la Liga de Primera y de la Copa Chile, este tiene una estructura muy particular. Esto, ya que tiene un balón en lo más alto, en algo que no deja de ser bastante similar a la Copa del Mundo.

La ANFP revela el trofeo de la Copa de la Liga

El fútbol chileno cuenta las horas para el estreno en un nuevo certamen con la llegada de la Copa de la Liga. El torneo, que será disputado por los 16 clubes de Primera División, ya está listo para comenzar y este martes tuvo su lanzamiento oficial.

Este es el trofeo de la Copa de la Liga, el nuevo torneo que se disputará en el fútbol chileno. Foto: Photosport.

En la instancia llegó uno de los momentos más esperados por los hinchas como la revelación del trofeo en disputa. El título salió a la luz y mostró su diseño, el que ha generado diversas opiniones en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

El premio para el campeón de la Copa de la Liga está conformado por una base en la que se luce el nombre del certamen, desde la que salen tres piezas plateadas con una curvatura en el centro.

ver también Grupos, partidos y el gran premio: todo lo que debes saber de la nueva Copa de la Liga

Aunque lo más llamativo de todo está en la parte más alta, donde se sostiene un balón casi como pasa con la Copa del Mundo y las dos figuras humanas que levantan el planeta. Un detalle que no pasó desapercibido y que, mientras unos aplaudieron, no faltaron los que criticaron.

Eso sí, cabe recordar que el nuevo trofeo no es lo único que se llevará el campeón de este torneo. Además, asegurará su lugar en la Copa Libertadores del próximo año como Chile 3.

Publicidad

Publicidad

La Copa de la Liga ya tuvo su lanzamiento y ahora sólo queda esperar para su estreno. El fútbol chileno tendrá un nuevo certamen, el que promete darle más rodaje a los equipos y así levantar el actual momento que vive el balompié criollo.

¿Cuándo comienza la Copa de la Liga 2026?

Con el trofeo ya presentado, la Copa de la Liga espera por el inicio oficial de la competencia. El certamen arrancará este viernes 20 de marzo desde las 18:00 horas con el duelo entre la U de Chile y Deportes La Serena en el Estadio Nacional.

En resumen, la Copa de la Liga…

Estreno y formato: El fútbol chileno debuta este fin de semana con la Copa de la Liga , un certamen en el que participarán los 16 clubes de Primera División con el objetivo de aumentar la competitividad del fútbol local.

El fútbol chileno debuta este fin de semana con la , un certamen en el que participarán los con el objetivo de aumentar la competitividad del fútbol local. Diseño del trofeo: La ANFP presentó oficialmente la copa, la cual destaca por una estructura de tres piezas plateadas que sostienen un balón en la parte superior . Este diseño ha generado debate en redes sociales por su gran similitud con el trofeo de la Copa del Mundo .

La ANFP presentó oficialmente la copa, la cual destaca por una estructura de tres piezas plateadas que sostienen un . Este diseño ha generado debate en redes sociales por su gran similitud con el trofeo de la . Premio deportivo: Más allá de la vitrina, el equipo que resulte campeón obtendrá un cupo directo a la Copa Libertadores del próximo año como Chile 3, lo que añade un incentivo de alto nivel a la competencia.

Publicidad