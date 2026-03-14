El próximo fin de semana el fútbol chileno será testigo del inicio de un nuevo torneo. La Copa de la Liga está a la vuelta de la esquina y este sábado se conoció algo que los hinchas querían saber hace rato: el título que se disputará.

Tras la fecha de este fin de semana en la Liga de Primera, la ANFP pondrá todas las luces en el certamen que se creó para cubrir la deuda de partidos con la señala oficial. Es por ello que en esta jornada el ente rector del balompié criollo reveló las primeras imágenes del trofeo que se pelearán los clubes de Primera División en esta competencia.

Si bien el diseño todavía no se conoce por completo, sí hay importantes detalles a considerar. Estos van desde la base, su estructura y su principal adorno, el que será un balón plateado.

Salen a la luz los primeros detalles de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga está a tan sólo días de su estreno y la ANFP calienta el ambiente con su trofeo. El ente rector del fútbol chileno reveló las primeras imágenes del título que habrá en disputa, el que se diferencia de los que hoy son parte de las vitrinas.

La Copa de la Liga mostró parte de lo que será su trofeo. Foto: Instagram.

A través de un video en sus redes sociales, se conoció que está hecho por artesanos que aparecen en el registro. Ahí se puede ver cómo van moldeando una base que tiene el nombre y logo del certamen.

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Luego de ello se alcanza a notar parte de la estructura que tendrá el título de la Copa de la Liga. Esta luce un tono plateado y que va montándose en cuatro partes distintas.

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Pero el detalle que más llamó la atención de los hinchas es el principal adorno que tendrá: una pelota. Habrá que ver cómo es que se monta en el resto del diseño, aunque todo apunta a que será en la parte alta.

La ANFP anunció que revelará todos los detalles del trofeo el próximo martes 17 de marzo desde las 14:00 horas, día agendado para el lanzamiento oficial. Todo a días del primer partido, donde la U se enfrentará a La Serena el viernes 20 a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

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La Copa de la Liga está a nada de comenzar y los clubes van poniendo la mira en el trofeo que estará en disputa. El certamen promete revolucionar nuestro fútbol y tendrá, entre otras cosas, un premio para clasificar a Copa Libertadores.

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¿Cuáles son los grupos de la Copa de la Liga de Chile 2026?

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D – Colo Colo

– Coquimbo Unido

-Deportes Concepción

-Huachipato –Cobresal

– Universidad Católica

– Universidad de Concepción

– Ñublense – Deportes Limache

– Everton

– O’Higgins

– Palestino – Audax Italiano

– Deportes La Serena

– U. de Chile

– Unión La Calera

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En resumen, la Copa de la Liga…