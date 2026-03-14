La U de Chile da vuelta la página del proceso de Francisco Meneghini y está lista para volver a la cancha con una formación totalmente renovada. Este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas el Romántico Viajero visita a Coquimbo Unido tratando de volver al triunfo.

Después del adiós de su técnico, el elenco estudiantil definió que Jhon Valladares asuma el puesto de manera interina. El DT de las juveniles no dudó en sacudir al plantel y borra la línea de tres que viene desde la era de Gustavo Álvarez.

Esta tarde frente a los Piratas, el Bulla presentará un 4-3-3 que tiene dos cambios obligados a lo que se vio contra Universidad de Concepción el lunes pasado. Uno es un cortado y otro un juvenil que tiene su gran oportunidad para tomar un rol protagónico.

La U renueva su formación para volver al triunfo ante Coquimbo

Este fin de semana la U quiere sacudirse para poder volver al triunfo y así despejar las dudas que había con Francisco Meneghini. Es por ello que esta tarde contra Coquimbo Unido el Romántico Viajero va con cambio de esquema y algunas figuras que no estarán por lesión.

Ignacio Vásquez será la gran sorpresa en la formación de la U contra Coquimbo. Foto: Photosport.

Jhon Valladares probó la oncena antes de viajar al norte del país y dejó claro cómo es que saltará a la cancha frente a los Piratas. El equipo arranca con el cuestionado Gabriel Castellón en el arco, en un claro espaldarazo para que salga de su mal momento.

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En la defensa es donde las cosas comienzan a moverse. Con la vuelta de la línea de cuatro y sin Matías Zaldivia por lesión, la U apuesta por un fondo con Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales.

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En el mediocampo, Charles Aránguiz también será baja y es un cortado el que toma su lugar. Lucas Romero, refuerzo azul en 2026, vuelve a la titularidad para acompañar a Israel Poblete y Javier Altamirano

Finalmente está el ataque, donde Jhon Valladares prueba con un tridente que tiene a un juvenil como su gran sorpresa. Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez son los elegidos para ir a buscar los goles en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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Así, la U tiene formación definida para enfrentar a Coquimbo. Esta será con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales en la defensa; Lucas Romero, Israel Poblete y Javier Altamirano en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en la delantera.

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En resumen, la formación de la U…

Regreso a la línea de cuatro: El técnico interino Jhon Valladares decidió sacudir tácticamente al equipo y eliminar la línea de tres defensores que venía desde procesos anteriores. Frente a Coquimbo Unido, la U presentará un 4-3-3 , buscando mayor equilibrio defensivo y orden táctico simple.

El técnico interino Jhon Valladares decidió sacudir tácticamente al equipo y que venía desde procesos anteriores. Frente a Coquimbo Unido, la U presentará un , buscando mayor equilibrio defensivo y orden táctico simple. Ausencias de peso y el regreso de Lucas Romero: Ante las bajas por lesión de referentes como Matías Zaldivia y Charles Aránguiz , el DT le dio una oportunidad a jugadores que venían con poco rodaje. La gran novedad es el retorno a la titularidad de Lucas Romero en el mediocampo, quien había sido prácticamente “cortado” durante el ciclo anterior.

Ante las bajas por lesión de referentes como , el DT le dio una oportunidad a jugadores que venían con poco rodaje. La gran novedad es el retorno a la titularidad de en el mediocampo, quien había sido prácticamente “cortado” durante el ciclo anterior. Apuesta por la juventud en ataque: La sorpresa de la formación es la inclusión del juvenil Ignacio Vásquez en el tridente ofensivo. El canterano acompañará a figuras de experiencia como Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero, asumiendo un rol protagónico en un partido clave para salir de la crisis.

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