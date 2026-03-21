Jhon Valladares dirigió su último partido como entrenador interino de Universidad de Chile. La U ya anunció a Fernando Gago como el reemplazante de Francisco Meneghini y vio el empate frente a La Serena, por la Copa de la Liga, desde la tribuna del Estadio Nacional.

Gago asume sus funciones este sábado, pero en su despedida del primer equipo, Valladares le puso punto final a la polémica que marcó la previa del encuentro contra los granates.

Todo indicaba que Cristopher Toselli sería titular en el arco ante la ausencia de Gabriel Castellón, pero fue el juvenil Ignacio Sáez el elegido. Los rumores desde el CDA apuntaron a un llamado de la directiva exigiendo a Sáez desde el inicio, para cumplir con un acuerdo de principios de año para que el canterano no partiera a préstamo.

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Valladares asegura que Sáez fue titular por decisión técnica

“En un principio salió como alineación principal que era Christopher el que iba a iniciar, nosotros en ningún momento de la semana hacemos un once inicial. Nosotros trabajamos, a nosotros nos pasaron un plantel de 25 jugadores, más algunos jugadores jóvenes, y tenemos algunos lesionados, dijo Valladares.

Sáez se sumó a Jhon Cortés entre los debutantes del breve interinato de Jhon Valladares.

El DT agregó que “tenemos chicos que van de sparring y que no lo hicieron tan sólo con nosotros, lo hicieron con los dos entrenadores anteriores, y la decisión no pasa por un tema puntual“.

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“Hoy día nosotros decidimos que jugara Nacho Sáez, y admiramos el apoyo que tuvo de Christopher (Toselli). No desconocemos la trayectoria y la experiencia que tiene Christopher, no es algo que pongamos en duda. Se decidió por un jugador en particular, así como decidimos, por decir, el ingreso de Juan Martín Lucero antes que Agustín Arce”, complementó.

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Sobre la elección del seleccionado chileno sub 20, Valladares sentenció que “son situaciones que los técnicos tienen que visualizar, valorar y, obviamente, creo que lo hizo bien en su primer partido oficial con la U. Es un chico de casa, esperamos que el día de mañana se empodere del arco, como corresponde, y obviamente que le compita a Castellón y Toselli”.

Resumen:

-El técnico Jhon Valladares finalizó su interinato en la U con un empate frente a Deportes La Serena.

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-Ignacio Sáez fue titular en el arco por decisión técnica, postergando a Cristopher Toselli. El DT le puso punto final a la polémica y negó que la decisión fuera tomada por presiones de la dirigencia.

-Fernando Gago asume como nuevo entrenador de Universidad de Chile en reemplazo de Francisco Meneghini.