“Cagá de Mayo”: Johnny Herrera golpea a U de Chile más duro que el precio de la bencina

Johnny Herrera se caracteriza por tener un carácter muy fuerte. Incluso, si tiene que criticar a su amada Universidad de Chile, lo hará. Y esta vez lo hizo por la polémica generada con los arqueros.

Ignacio Sáez jugó en vez de Cristopher Toselli el primer partido de la Copa de la Liga, por sugerencia de la gerencia deportiva que comanda Manuel Mayo hacia el cuerpo técnico de Jhon Valladares, por un acuerdo que hubo con Sáez a comienzo de año. Algo que hizo hervir a Herrera.

“Eso es peor, porque obviamente te debes sentir ninguneado. Aparte Toselli no es cualquier gallo que viene llegando, fue seleccionado nacional, campeón donde ha estado, ¿cachái?”, señaló en defensa de Toselli en TNT Sports.

Siguió con su relato el ídolo azul. “Entonces, que venga y que el gerente te diga que no vas a jugar porque antes se conversó con alguien por un acuerdo… está mal”, dijo.

Toselli fue al banco de U de Chile en desmedro de Sáez

Herrera defiende a Toselli en la U

También cree que Valladares debió tener más carácter. “Ok, asumo yo, pero me están haciendo el equipo poco menos. Aparte como en teoría va a jugar un partido cada uno, jugaba Toselli y no pasaba nada con ese cahuín”.

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“Como técnico, como técnico, si te querís poner en tu pega, dices ‘compadrito, muchas gracias por la sugerencia, pero el equipo lo hago yo‘”, analizó Herrera.

Luego cuestionó duramente a Manuel Mayo. “Aparte era un partido medianamente de estrés, porque viene saliendo un técnico, hay un remezón en el club, tienes muchas bajas, es cuando más necesitas experiencia”, detalló.

Acto seguido, se le tiró a la yugular al directivo. “Para mí es cagá de Mayo meterse en cosas que no le incumben. Porque no era el momento. Era un partido completamente difícil, inicio de una nueva copa, donde tienes un premio importante”, manifestó Johnny.

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“Si te vas a meter en cosas que no tienes idea lo que pasa en la cancha, si nunca jugaste al fútbol, no tienes idea de lo que pasa dentro de un partido cuando hay estrés, cuando viene con movimiento, viene un técnico nuevo que te está mirando de la tribuna… son detalles que no podís dejar pasar”, estableció sobre las aguas revueltas en U de Chile.

Esta tarde, ante Unión La Calera, no hay claridad si será Toselli o Sáez el arquero. Esto porque Fernando Gago, el nuevo DT, señaló que le entrega a los jugadores la formación dos horas antes del partido.