Universidad de Chile estrenó la Copa de la Liga con empate 2-2 frente a Deportes La Serena. En el último partido del entrenador interino Jhon Valladares, el Chuncho vio el debut oficial por los puntos del joven Ignacio Sáez en el arco azul.

Sáez, de 20 años, fue formado en el CDA y había tenido convocatorias al primer equipo. En 2024 partió a préstamo a Deportes Recoleta en la Primera B y el 2025 se mantuvo en la categoría, también cedido, a Deportes Concepción. Club que logró el ascenso.

Tras el duelo de la U contra La Serena, las cámaras de TNT Sports captaron el abrazo y la emoción del joven portero con sus cercanos. Y claro, hasta lágrimas cayeron.

El mismo novel portero manifestó que “me costó mucho estar aquí, me saqué la chucha… Es difícil expresarse por la emoción y la felicidad de poder debut en el equipo que me crie, en el equipo que me gusta y me encanta”.

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Sáez se queda sin palabras y el agradecimiento a su familia

“Di muchas vueltas para poder estar aquí, de verdad me saqué la chucha. Estoy…“, agregó Sáez quedándose por un momento sin palabras producto de la emoción.

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Sáez sentenció que sus cercanos “me bancan, me siguen a todos lados y se preocupan. Faltan mis papás que están por ahí y no pudieron pasar a este sector ahora, pero son la gente por la que yo hago todo esto“.

Cabe recordar que en la previa del duelo hubo polémica en la U: Valladares tenía presupuestado a Cristopher Toselli como titular, pero un llamado desde la dirigencia lo habría obligado a poner a Sáez. Más allá de la situación, Sáez embolsó con seguridad algunos balones, mostró tranquilidad con los pies y no tuvo responsabilidad en los goles granates.

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El joven portero azul registra 20 partidos con Recoleta en Primera B y dos con Concepción en Copa Chile. Este viernes se estrenó con Universidad de Chile, alcanzando 23 encuentros como profesional.

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Buenas noticias para La Roja: arquero de la selección chilena sub 20 debutó en Universidad de Chile.

Resumen:

-Universidad de Chile empató 2-2 ante Deportes La Serena en el debut de la Copa.

-El portero Ignacio Sáez, de 20 años, debutó profesionalmente tras jugar en Recoleta y Concepción. Tras el partido compartió su gran emoción.

-Jhon Valladares dirigió su último partido como entrenador interino frente a 23 encuentros de Sáez.