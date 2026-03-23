Siguen las controversias en U de Chile. Es que en el empate ante Deportes La Serena, Ignacio Sáez fue el arquero en lugar de Cristopher Toselli, donde los dardos apuntaron a intervención de la gerencia deportiva para la movida.

Según reveló Coke Hevia en Radio Pauta, Manuel Mayo fue quien se acercó a Jhon Valladares para alinear al joven portero. Es ahí donde en conferencia de prensa, el gerente deportivo de Azul Azul dio su versión tras la furia de Toselli.

“Me llegó la polémica, trato de que acá con el departamento de comunicaciones filtrar lo que sale y estar enfocado... No estaba pactado que jugara Toselli. Aunque fuera interino Jhon (Valladares), yo nunca me meto en decir quién puede jugar”, lanzó Mayo.

La verdad de Mayo ante el caso Toselli

Siguiendo con su firme defensa, Manuel Mayo explicó que la polémica Toselli -Saéz se agrandó debido a una decisión con el cuerpo técnico anterior. El directivo dijo que frenaron una salida a préstamo del canterano para que pudiera jugar Copa de la Liga y Copa Chile.

Sáez en el duelo de la polémica /Photosport

“Se le planteó ese objetivo (a Sáez), ‘prepárate para jugar en cualquier torneo, pero con más posibilidades en la Copa de la Liga’. A Jhon se le dio toda la información de lesionados, parámetros nutricionales y cargas, y en base a eso tomó la decisión”, explicó.

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Finalmente, Manuel Mayo aleonó a Ignacio Sáez y enterró cualquier intervención para alinearlo como titular. Según el gerente deportivo de Azul Azul, el DT John Valladares “vio bien a Ignacio”.

Toselli no pudo jugar el duelo anterior /Photosport

“Se armó la polémica y para zanjar esto también tengo relación con Toselli, hablé con él, le expliqué y se podía mal entender, lo hablamos de frente. Yo no di una orden, entiendo mi rol, la cancha es del entrenador”, cerró.

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