Cuando Universidad de Chile parecía que recuperaba paz luego de la elección de nuevo entrenador, un nuevo problema sacude al club. Aldo Marín no sale muy bien parado.

Un reportaje de Teletrece sobre Víctor Poblete, más conocido como Vitoko, y acusado por tráfico de drogas, dejó al descubierto el poder de este en la barra Los de Abajo. Además, sacó a la luz una reunión del ahora privado de libertad con Marín, actual director de Azul Azul.

Las críticas a Aldo Marín

Si bien Aldo Marín no ha hablado de este grave hecho, sí reconoció fuera de cámara la reunión con Poblete. Esto además, pone en tela de juicio la relación de Universidad de Chile con sus barristas. De hecho, Vitoko fue acreditado como prensa para el duelo del club con Alianza Lima en Perú por la Sudamericana 2025. Cristián Castañeda comentó la situación.

“Uno conversaba con los de la barra, pero no los conoce más allá. Por eso, el tema no es tan fácil. Uno debe tener especial cuidado y uno no puede defender lo indefendible, más si tienes un cargo. Nosotros tenemos buena relación con Aldo, nos ayudaba con el directorio. Tiene que dar la cara y dar un paso al costado, aunque no se sabe en qué circunstancias hablaron“, indicó a RedGol.

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Además de Marín, en la investigación también salieron a la luz videollamadas del acusado por tráfico de drogas con Lucas Assadi y Marcelo Morales, ambos futbolistas del primer equipo de la U. César Vaccia pidió que que Aldo Marín salga a explicar la situación.

“Es diferentes si fue algo casual, a si fue algo planeado y los cito como director de la U para conversar de algo en específico. Eso no está bien. Si yo me encuentro a alguien de la barra, obviamente lo voy a saludar y no por eso estoy involucrado en algo. Lo tendrá que explicar“, señaló Vaccia.

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Víctor Poblete era apuntado como uno de los líderes de Los de Abajo y hoy está en prisión preventiva mientras se investiga todo. Es acusado por asociación ilícita para el narcotráfico y el tráfico de drogas. Era una de las personas autorizadas por Universidad de Chile para ingresar los bombos y lienzos al estadio, pese a tener prohibición de ingresar al recinto deportivo.