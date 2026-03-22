Universidad de Chile se ve envuelta de forma inesperada en un caso policial. Un reportaje de Canal 13 sacó a la luz la relación de un director y dos jugadores con un narcotraficante.

El Romántico Viajero ha sufrido por hechos de violencia en su barra durante el 2026, como los serios incidentes ante Audax Italiano que les valieron el cierre de la galería sur por algunos encuentros. Ahora, ven a uno de sus líderes implicado en un grave hecho.

La relación de narco con U. de Chile

Durante el mes de enero Víctor Poblete Aguilera, de 35 años, quien es apuntado como uno de los líderes de Los de Abajo, fue formalizado por su supuesta participación en hechos relacionados al narcotráfico. Claro que toda esta situación, terminó sacudiendo también a Universidad de Chile de acuerdo a un reportaje de Teletrece.

Quien era conocido como Vitoko, era uno de los autorizados a ingresar los elementos de animación de la barra azul. Bombos, lienzos e instrumentos eran movidos en autos que según la investigación de la PDI, también eran usados para mover toneladas de drogas. Lo insólito, es que era visado por el club incluso teniendo prohibición para ingresar a los estadios.

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Vitoko era integrante de los Wayans y también un ferviente fanático de Universidad de Chile. De hecho, estuvo en Perú para el partido de los Azules ante Alianza Lima en la Copa Sudamericana del 2025. Pese a que ese partido tenía la prohibición de hinchas chilenos, el supuesto narco ingresó con credencial de prensa.

Uno de los hechos más graves que reveló el reportaje de Canal 13, es la foto de un encuentro de Poblete Aguilera con Aldo Marín, director de Azul Azul. El directivo fue contactado por Teletrece y si bien reconoció la reunión, aseguró no recordar lo hablado en ella.

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Otro de los hechos del vínculo de Vitoko con el club, fueron pantallazos de videollamadas conversando con Marcelo Morales y Lucas Assadi, ambos integrantes del primer equipo de Universidad de Chile.

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Víctor Poblete Aguilera hoy se encuentra privado de libertad mientras se investigan todos los antecedentes relacionados a la asociación ilícita para el narcotráfico y el tráfico de drogas. Un caso policial que sacude también al Romántico Viajero.

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