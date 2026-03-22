Fernando Gago finalmente se convirtió en el nuevo DT de la Universidad de Chile. El argentino viene a solucionar los problemas de un equipo que comenzó mal la temporada y que no encontró solución con el anterior técnico.

La escuadra azul suma apenas dos triunfos en nueve partidos disputados. Esto ya valió la salida de Francisco Meneghini y supuso una frenética búsqueda por su reemplazante, pese a ciertos resultados con Jhon Valladares como interino.

Así se llegó al ex DT de Boca Juniors y Racing. Si bien sus últimos resultados no han sido los mejores en sus escuadras, se sabe que cumple una labor seria y lo que se puede esperar de un técnico de su nivel.

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Habla de los referentes del plantel

Fernando Gago se dio el tiempo de dar sus primeras palabras al canal de YouTube de la Universidad de Chile. El nuevo técnico comenzó con cinfianza y reconoció la importancia del club y de sus referentes.

“La historia de este club es importante. Es lindo el desafío de encontrar el punto medio en el que los jugadores puedan aprender algo más, que puedan aprender algo y que tomen el protagonismo que merecen”, reflexionó el técnico del Bulla, que habló de los referentes del plantel.

“Son jugadores muy importantes por su experiencia y por tener una carrera que los respalda” enfatizó, señalando, por último, cómo será el sistema de entrenamiento que seguirá con el equipo.

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“Lo que voy a intentar es entender la situación de cada futbolista, ver hasta donde podemos exigir porque son pocos los días previos al partido. La forma que tenemos de entrenamiento es muy buena y con ella trabajaremos durante todo el campeonato”, cerró.

Fernando Gago ya trabaja en el CDA.

En resumen…

Fernando Gago asumió oficialmente como el nuevo director técnico de la Universidad de Chile.

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El club registra apenas dos triunfos en nueve partidos disputados durante la presente temporada.

El entrenador argentino reemplaza a Francisco Meneghini tras el interinato de Jhon Valladares.