La Reina palpitó el Mundial 2026 con masiva cambiatón familiar

El Centro Deportivo La Reina albergó un gran encuentro de coleccionistas del álbum de la Copa del Mundo de Panini

El Centro Deportivo La Reina albergó a los fanáticos de los álbumes del Mundial 2026 para que intercambiasen láminas, disfrutaran de concurso alusivos a esta gran pasión y se tomen fotografías con los ídolos de estos nuevos tiempos: La Selección Chilena de Creadores de Contenido, que acompañó la movida velada de la Cambiatón 2026, que se anotó su tercera edición en suelo reinino.

El encuentro –familiar y para fanáticos de todas las edades- convocó a más de un millar de asistentes ansiosos por completar sus álbumes, en un encuentro que, además, convocó a nombres muy reconocidos de Redes Sociales como el histórico utilero de la selección chilena, Wilson Vásquez (El “Wilsito” en el ciberespacio), “Basti” Lecaros, Cocoliso 99 o Matías Díaz (sharyfut97), integrantes todos de la Selección Chilena de Creadores de Contenido, que dijeron presente para que la familia palpite el torneo mundial.

Los niños y los más grandes disfrutaron de la cambiatón en La Reina.

La locura por el álbum del Mundial 2026

Una jornada consagrada al deporte a nivel familiar y abierta para toda la comunidad de La Reina y fanáticos del deporte en general. Un encuentro en que destacó la alegría del anfitrión de la velada, el Alcalde de La Reina, José Manuel Palacios.

“Este tipo de actividades reúne a la familia, fanáticos y coleccionistas de todas las edades, convirtiéndose en un panorama ideal para nuestros vecinos. Son justamente, este tipo instancias, donde se mezcla la entretención, actividad física y la vida sana, las que queremos desarrollar con nuestra Corporación de Deportes, más aún cuando tenemos la Copa del Mundo en curso que genera mucho interés a nivel nacional e internacional”, comentó el edil.

Otro de los que no escondió su alegría con la ‘Cambiatón’ fue el Director de la Corporación de Deportes La Reina, Carlos Soto. “Por mandato de nuestro Alcalde, José Manuel Palacios, queremos impulsar eventos que den mayor realce y masividad a la práctica deportiva. Y qué mejor que hacerlo en torno a una fiesta deportiva como es el mundial de fútbol. Nos llena de orgullo ver que más de mil personas disfrutaron de esta velada inolvidable”, complementó el ex futbolista y otrora Presidente del Sindicato de Futbolistas.